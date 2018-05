Beteiligung am Sommerferienprogramm geht zurück

Der Sommerferienspaß, an dem zuletzt 800 Kinder teilgenommen haben, bereitet dem Kinder- und Jugendbüro Pfullendorf in diesem Jahr sorgen. Wie Mitarbeiterin Sarah Mahlenbrey in der Sitzung des Pfullendorfer Gemeinderats am Donnerstag berichtete, wird die Suche nach Freiwilligen, die mit einem Angebot zum Programm beitragen, unter anderem durch neue Vorschriften beim Kinder- und Jugendschutz erschwert.

Männer und Frauen, die sich regelmäßig ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren, müssen inzwischen in vielen Fällen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Für die Beteiligung am Ferienprogramm ist das zwar nicht nötig, allerdings fordert das Kinder- und Jugendbüro von den Betreuern eine sogenannte Selbstverpflichtungserklärung ein.

Mit dieser bestätigt der Unterzeichner, dass er keine jugendschutzrelevanten Vorstrafen hat und dass gegen ihn keine entsprechenden Verfahren laufen. „Vor allem Privatpersonen begreifen die Selbstverpflichtungserklärung als eine weitere Hürde“, sagte Andreas Roth, Leiter des Kinder- und Jugendbüros, der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitag. „Viele stellen sich dann schon die Frage, wie viel Zeit sie in das eigentliche Angebot stecken und wie viel Aufwand zusätzlich erforderlich ist.“

Im vergangenen Jahr beinhaltete das Ferienspaß-Heft 74 Programmpunkte – trotz der Forderung nach einer Selbstverpflichtungserklärung. „Wir befürchten, dass wir die Zahl der Angebote nicht halten können“, sagte Sarah Mahlenbrey im Gemeinderat. Andreas Roth geht davon aus, dass die Zahl in diesem Jahr immerhin über 40 liegen wird. „60 wären natürlich besser“, sagt er. „Aber unser Ziel ist, dass zumindest an jedem Ferientag etwas geboten ist. Und das werden wir auch hinbekommen.“

Anmeldungen sind noch möglich

Wer sich noch mit einer Aktion am Programm beteiligen möchte, kann sich bis spätestens Donnerstag, 24. Mai, unter der Telefonnummer 07552/25 17 99 im Jugendhaus melden. „Mitzumachen lohnt sich: Es ist wirklich ein Highlight zu sehen, mit wie viel Spaß und Freude die Kinder bei den Aktionen bei der Sache sind“, sagt Andreas Roth. „Die Rückmeldungen von denjenigen, die sich beteiligen, sind immer sehr positiv. Sie nehmen eine nette Erfahrung mit.“ Zusammen mit Sarah Mahlenbrey kümmert sich Roth zurzeit um die letzten Details. Bis Ende nächster Woche wollen die beiden das Programmheft fertigstellen. Bei einem Pressegespräch am 20. Juni wollen sie die Angebote vorstellen, anschließend wird das Heft verteilt.

Ein weiteres Sorgenkind des Kinder- und Jugendbüros ist laut Sarah Mahlenbrey der Verein für Jugend und Kultur. Bei diesem handelt es sich nicht um einen eingetragenen Verein, sondern um einen mehr oder weniger losen Zusammenschluss von Mädchen und Jungen, die regelmäßig das Jugendhaus besuchen. Mit nachhaltigem Interesse wollen sie sich längerfristig für die Belange von Jugendlichen in Pfullendorf einsetzen. Zurzeit aber durchlebt der Verein eine Schwächeperiode: Viele Jugendliche seien zwar bereit, sich in einzelne Projekte einzubringen, wollten sich aber nicht dauerhaft engagieren, sagte Sarah Mahlenbrey.