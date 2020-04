Johannes Kretschmann will Bundestagskandidat der Grünen werden. Entsprechende Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigen Grünen-Kreisvorsitzender Klaus Harter und Kretschmann selbst. Der Sohn des Ministerpräsidenten will sich um das Mandat der Grünen für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen bewerben.

Um aufgestellt zu werden, muss er sich in einer internen Nominierung gegen Thomas Zawalski aus Balingen durchsetzen. Beide Kandidaten werden sich in der kommenden Woche in einer Videokonferenz der Öffentlichkeit vorstellen.