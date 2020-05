Wie vom Sozialministerium Baden-Württemberg vorgegeben, lockert auch das Klinikum Landkreis Tuttlingen ab Dienstag, 19. Mai, das Besuchsverbot an beiden Klinikstandorten in Tuttlingen und in Spaichingen, so das Klinikum in einer Pressemitteilung. „Ein Tag – Ein Patient – Ein Besucher“ lautet dann das Motto. Einmal pro Tag darf ein Patient von einer Person besucht werden. Um welche Person es sich handelt, ist dabei nicht relevant. Die tägliche Besuchszeit ist auf den Zeitraum von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr begrenzt. Durch strenge Hygienevorschriften möchte das Klinikum Landkreis Tuttlingen Infektionen innerhalb des Hauses durch Besucher verhindern, heißt es weiter. Besucher müssen sich namentlich registrieren und einen Selbstauskunfts-Bogen ausfüllen. Wer Krankheitssymptome des Coronavirus hat oder in letzter Zeit Kontakt zu einem Infizierten hatte oder vor weniger als vier Wochen mit dem Virus infiziert war, darf das Klinikum zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter nicht betreten. Ausgenommen von der Besuchslockerung sind die Zentrale Notaufnahme, die Intensivstation sowie die Isolierstation – hier darf bis auf Weiteres niemand besucht werden. Auf der Homepage des Klinikums können Besucher den Selbstauskunfts-Bogen vor dem Klinikbesuch ausdrucken und ausfüllen, um Wartezeiten zu vermeiden.