Besucherbox schafftKontakt zu Angehörigen

Im Bestreben nach einem Kompromiss zwischen effektivem Infektionsschutz und sozialen Kontakten gegen Vereinsamung geht das Heilig-Geist-Spital Am Warenbach jetzt neue Wege.

Vor einem ebenerdigen Fenster wurde von außen eine „Besucherbox“ aufgestellt, in die sich maximal zwei Besucher zurückziehen können. Ihnen gegenüber sitzt, durch das Fenster getrennt, ihr Angehöriger. Ein Telefon, das nur von außen als ein solches zu nutzen ist, ermöglicht die Kommunikation. Der Bewohner muss weder einen Hörer halten noch Knöpfe drücken. Im Halbstundentakt dürfen die Familien auf diese Weise ab sofort und nach Terminvergabe zusammenkommen und sich auf Augenhöhe unterhalten. Nach jedem Besuch wird die Box mittels Kaltvernebler desinfiziert. Die zeitliche und räumliche Koordination der Besuche für die 87 Bewohner übernimmt der Leiter der Sozialarbeit, Roger Preissler.

Für Einrichtungsleiter Jakob Broll war es wichtig, zusätzlich zu den „Balkonbesuchen“ eine Gesprächssituation mit Privatsphäre zu schaffen. Die Premiere am Sonntag klappte reibungslos, Bewohner und Angehörige waren voll des Lobes. Die Besucherbox sei „unsere Antwort auf die nächsten Lockerungen“, sagt Broll.

Auch an anderer Stelle greifen Öffnungen. So ist es seit dieser Woche möglich, vor Ort podologische und psychotherapeutische Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Je eine Fachkraft kommt unter Einhaltung strenger Hygieneschutzmaßnahmen einmal wöchentlich ins Haus. In Planung seien zudem, kündigt der Geschäftsführer des Spitalfonds Villingen, Günter Reichert, an, begleitete Spaziergänge. Mit einer festangestellten Betreuungskraft an der Seite dürfen die Bewohner dafür das Haus verlassen.

Inzwischen wurden prophylaktisch alle auf das Coronavirus getestet und auch beim Personal Abstriche gemacht. Das Ergebnis steht noch aus. „Wir gehen aufgrund unserer bisher konsequenten Maßnahmen davon aus, dass es nicht einen einzigen positiven Fall geben wird“, sagt Reichert.