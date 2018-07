Besucher genießen heiße Rhythmen und scharfe Maultaschen

LAUPHEIM - Die Reggae-Night, organisiert von der Kolpingjugend Laupheim, ist ein voller Erfolg gewesen. Jung und Alt amüsierten sich bei lauen Temperaturen bis tief in die Nacht und genossen Urlaubsstimmung pur.

Die Reggae-Night-Besucher strömen ab 20 Uhr auf das Gelände in der Neuen Welt. Das Publikum ist gemischt - Jung und Alt, Familien und Jugendliche feiern gemeinsam bei lauen Temperaturen bis tief in die Nacht. Die vielen Helfer der Kolpingjugend haben das Gelände in einen karibischen Traum verwandelt. Kokosnusspalmen und bunt bemalte Tonnen sind aufgestellt und viele Lichterketten aufgespannt.

Kein Wunder, dass die Stimmung so entspannt ist. Rund um die Feuerstellen kommt Lagerfeuerromantik auf. Auch die passende Musik darf nicht fehlen. Zwar fällt der Auftritt von Fabio, Frontsänger der Band "Fourasoul", aufgrund einer Erkrankung des Sängers aus, dafür tanzen die Besucher zu Reggaemusik von DJ Tesfu - und das nicht nur auf der Tanzfläche. Wem das Tanzen nicht so liegt, geht an eine der Bars, genießt das Getränkeangebot oder raucht eine kubanische Zigarre vom Coffeeshop und beobachtet das Geschehen.

Kulinarisch kann man sich an den Essensständen verwöhnen lassen. Ob "gebratene Bananen" oder ein ganzes Reisgericht vom Wok - es ist für jeden Geschmack und Hunger etwas dabei. Ein Höhepunkt des Abends ist der "Hot Jamaican Chili Mouth Bags"-Esswettbewerb, bei dem die Teilnehmer so schnell wie möglich 300 Gramm Chilimaultaschen verdrücken müssen. Die Neukreation hinterlässt einen angenehm scharfen Chilinachgeschmack.

Brüstl isst besonders flott

Ob der Gewinner das wohl genießen konnte? Andreas Brüstl isst die Maultaschen in einer unglaublichen Zeit von einer Minute und 25 Sekunden und nimmt einen Grillparty-Gutschein im Wert von 50 Euro mit nach Hause. Jeder Teilnehmer nimmt hinter einer buntbemalten Holzwand mit drei Löchern für Kopf und Hände Platz. Auf los geht's los, und das "Mampfen" auf Zeit beginnt. "Mit so viel Resonanz hätten wir nicht gerechnet. Der Wettbewerb war ein riesiger Erfolg", sagt der Organisator der Reggae-Night, Stefan Eble.

Großes Einzugsgebiet

Um Mitternacht zieht eine Glücksfee die Gewinner der Tombola. Über den 450 Euro-Urlaubsgutschein darf sich Christian Ventura aus Blaustein freuen. Mittlerweile ist die Reggae-Night nicht nur Laupheimern ein Begriff: Die Besucher kommen bis von Memmingen oder Ulm, um das karibische Flair zu genießen. Sogar ein Dreimannzelt ist nahe des Geländes aufgebaut. Bei so großer Resonanz und Erfolg darf man sich schon auf die Neuauflage im nächsten Jahr freuen.