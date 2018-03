Besucher feiern Stalleinweihung auf dem Schörehof

Zahlreiche Besucher sind am Erntedanksonntag zum Fest anlässlich der Stalleinweihung auf dem Schörehof gekommen. Am Vormittag spielte die Musikkapelle Tannau. Bauherr Robert Bentele begrüßte die Besucher und bedankte sich bei allen Beteiligten.

Rechtzeitig zum kirchlichen Segen für das neue Bauwerk durch Dekan Hangst brach dann auch die Sonne hervor. Als bleibendes Zeichen segnete der Dekan zwei Kreuze, die den Stall in Zukunft zieren sollen. Neben dem offiziellen Einweihungsakt hatten die Besucher Gelegenheit, den Stall und die aktuelle Tierhaltung in Augenschein zu nehmen. Die Tiere werden in geräumigen Boxen groß gezogen, wobei eine automatische Einstreuanlage die Arbeit im Stall erleichtert. Am Nachmittag ließen es dann im Zelt die Aichers zünftig krachen und zum Ausklang hatten die Finkel-Buam ihren Auftritt.