Besuch Genussmanufaktur, abends im Biergarten

Reute-Gaisbeuren/Bad Waldsee - Große Freude herrschte am letzten Augustdonnerstag beim Treffen der Jahrgänger 1942 aus Reute-Gaisbeuren. Die Beteiligung an diesem herrlichen Sommertag war sehr gut, neben den gemeinsamen Schulfreunden waren auch Neubürger mit eingeladen. Nach einer freudigen Begrüßung wurde ein kleiner Stadtrundgang begonnen. Um 10 Uhr ging es dann in den Sitzungssaal des Rathauses. Hier begrüßte Bürgermeisterin Monika Ludy die interessierten Seniorinnen und Senioren, welche teilweise auch einen etwas weiteren Anfahrtsweg hatten. Im Bürgermeisterzimmer des historischen Rathauses ging Monika Ludy kurz auf die Geschichte der jetzt Großen Kreisstadt ein. Dabei wurden auch die aktuellen Baustellen der Stadt nicht außer Acht gelassen.

Danach folgte ein Spaziergang auf dem Uferweg hin zum „Haus am Stadtsee“. Hier erwartete die Jahrgänger ein Sektempfang. Mit Freude und auch etwas Stolz konnte man beim Mittagsmenü den herrlichen Blick von der Terrasse auf den Stadtsee genießen. Den Nachmittag nutzten die Teilnehmer zu einem Besuch der Genussmanufaktur in Urlau bei Leutkirch.

Gegen 17 Uhr schließlich ging es in den Biergarten des Hotels „Adler“ in Gaisbeuren. Hier stießen noch etwa zehn weitere Jahrgänger auf die Gruppe. Nach einem schmackhaften Essen war die Überraschung groß, als eine größere Abordnung der Musikkapelle Reute-Gaisbeuren eintraf. Das einstündige Geburtstagsständchen wurde auch freudig von den anderen Biergarten-Gästen honoriert. Besonders zu vermerken ist hier, dass Jahrgänger Günther Schmuck spontan seine große Tuba von zu Hause holte und dann damit das Orchester noch verstärkte. Bei Einbruch der Dämmerung gab Albert Hensler mit seinem Musikfreund Siegfried Stemmer mit Akkordeon und Gitarre einen weiteren Stimmungshöhepunkt.