Besuch des Strohparks in Schwenningen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Kleinbussen machten sich die Mitglieder der Altersabteilung der Feuerwehr Herbertingen auf den Weg nach Schwenningen auf dem Heuberg. Der Leiter der Altersabteilung der Feuerwehr Herbertingen, Franz Weiß, hatte ein seniorengerechtes Programm vorbereitet. Bei strahlendem Sonnenschein war nach dem Mittagessen der Strohpark das Ziel. Seit 1997 präsentieren hier Vereine und Organisationen jährlich kreative Figuren und Szenen, gefertigt aus Stroh. Der Strohpark-Guide gab beim Rundgang Erläuterungen zu den Motiven und dem zugehörigen zeitlichen Aufwand, den die „Künstler“ hier erbrachten. Eine überregionale Jury bewertet zu Beginn die Werke für die Prämierung.

Ein weiteres Ziel an diesem Nachmittag war die Wallfahrtskapelle Maria, Mutter Europas in Gnadenweiler, ein Kleinod inmitten der Natur des Heubergs. Diese vom Beuroner Mönch und Pfarrer Bärenthals, Pater Notker Hiegl, initiierte Kapelle wurde am 9. Juni 2007 geweiht. In einer Führung wurden den Teilnehmern interessante Details zur Kapelle und deren Entstehung nahegebracht.

Vornehmliches Ziel des Ausflugs war jedoch nicht zuletzt die Pflege des Kontaktes zu Gleichgesinnten und ehemals aktiven Kameraden der Feuerwehr. So diente der Ausflug auch dazu, sich wieder im Kreis der Kameraden und deren Partnern zu treffen und sich auszutauschen. Der Ausflug, der mit einem gemeinsamen Mittagessen begann, endete bei Kaffee und Kuchen, bevor die Rückfahrt nach Herbertingen angetreten wurde.