Besuch des Osterhasen beim SV Mittelbuch

Mittelbuch - Am Palmsonntag gab es für alle Mittelbucher Familien eine kleine Wanderung zum Besuch des Osterhasen im „Gsteidawald“ in Mittelbuch. Nachdem nach einer halbstündigen Wanderung alle am Wald angekommen waren, riefen die Kinder nach dem Osterhasen und daraufhin brachten zwei Osterhasen den über 70 Kindern eine süße Osterüberraschung. Danach gab es mit Kaffee, Getränken und Kuchen auf Spendenbasis ein gemütliches Beisammensein.

Der SVM bedankt sich bei den vielen Teilnehmern sowie seinen Helfern und wünscht allen frohe Ostern!