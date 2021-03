Besuch beim Training der Schwabsberger U14-Kegler

Wenn Florian Stier am Leichenfundort eintrifft, weiß er oft nicht, was ihn erwartet. Ein natürlicher Tod, Mord oder Suizid mit Unmengen an Blut – Bilder, die sich dem 33-jährigen Tatortreiniger bereits offenbarten.

Er hat sich nach seiner dreijährigen Ausbildung zum Gebäudereinigungmeister und Desinfektor für eine Zusatzausbildung als Tatortreiniger entschieden. Wie er vorgeht und was ihn an der Arbeit herausfordert, erzählt Stier, Geschäftsführer der gleichnamigen Reinigungsfirma in Ravensburg, im Interview mit Milena Sontheim.