Besuch aus Südtirol

Am Wochenende des 08./09. Oktobers hatte der Musikverein Wildpoltsweiler Besuch von seiner Partnerkapelle aus Mauls (Südtirol). Nach einer herzlichen Begrüßung in Wildpoltsweiler stärkten sich die Maulser Musikanten bei ihren Gastfamilien bevor es zu einer gemeinsamen Tour ging. Hier waren die Musikanten beider Vereine gemeinsam in der Gemeinde unterwegs und lernten sich an verschiedenen Stationen besser kennen. In einem „Musikantenquiz“ erfuhren die Maulser Musiker einiges über die Gegend rund um Wildpoltsweiler und ihre Partnerkapelle. Anschließend ging es ins Dorfgemeinschaftshaus zum Essen und zur Siegerehrung. In geselligem Beisammensein lies man den Abend ausklingen.

Der Sonntag startete für die Maulser Musikanten dann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg in Wildpoltsweiler, welchen sie musikalisch umrahmten. Anschließend veranstalteten die beiden Musikvereine einen Frühschoppen anlässlich der seit 60 Jahren bestehenden Partnerschaft, welche gebührend gefeiert werden sollte. Dieser wurde ebenfalls von der Gastkapelle musikalisch begleitet. Kapellmeisterin Annelies Gschließer hat mit ihren Musikanten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben Grußworten der Vorstände beider Vereine, welche besonderes Augenmerk auf die Entstehung der Partnerschaft und der herzlichen und freundschaftlichen Verbundenheit beider Vereine gelegt haben, kamen auch die Bürgermeisterin der Gemeinde Freienfeld, Verena Überegger und der Bürgermeister der Gemeinde Neukirch, Reinhold Schnell, zu Wort und überbrachten ihre Grüße und Glückwünsche. Zum Abschluss des Frühschoppens gab es noch eine weitere Besonderheit: die Musikanten beider Vereine gaben zusammen einige Stücke zum Besten und zeigten, dass auch musikalisch die Stimmung zwischen beiden Vereinen passt.