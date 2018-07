Bestquote für RTL-Show „Let's Dance“

Berlin (dpa) - Zum Finale die beste Quote für Siegerin Maite Kelly: Die letzte Ausgabe der RTL-Show „Let's Dance“ verfolgten in der laufenden Staffel am Mittwochabend ab 20.15 Uhr 6,35 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 22,3 Prozent).

Die 31-jährige Sängerin setzte sich nach dem Jury- und Zuschauerentscheid gegen ihren Kontrahenten, den 32-jährigen Schauspieler Moritz A. Sachs (Klausi Beimer aus der ARD-Dauerserie „Lindenstraße“), durch. Bei dem für den Kölner Privatsender wichtigem Publikum zwischen 14 und 49 Jahren betrug der Marktanteil 24,7 Prozent.

Insgesamt schalteten die vierte Staffel der RTL-Show im Durchschnitt 5,61 Millionen Menschen pro Folge ein. 2010 waren es noch 4,47 Millionen gewesen, wie die Marktforschungsfirma Media Control am Donnerstag mitteilte. Der Marktanteil stieg leicht von 18,0 auf 18,2 Prozent an. Frauen ab 14 Jahren versammelten sich besonders oft vor dem Fernseher (Marktanteil: 22,9 Prozent), Männer zeigten nur knapp halb so viel Interesse (Marktanteil: 11,7 Prozent).

Enttäuschend fiel aus Sicht des Privatsenders Sat.1 die Resonanz auf das Europa-League-Finale zwischen dem FC Porto und Sporting Braga (1:0) aus - die erste Halbzeit des rein portugiesischen Endspiels sahen ab 20.45 Uhr 2,28 Millionen Fans, die zweite ab 21.45 Uhr 2,47 Millionen (9,2 Prozent). Auch die Marktanteilswerte unter den jüngeren Zuschauern lagen mit 7,9 und 9,5 Prozent unter dem Durchschnittswert des Münchner Privatsenders, der im Jahresverlauf bei 10,6 Prozent liegt.

Besser erging es dem ZDF, das mit der Wiederholung seiner TV-Komödie „Alter vor Schönheit“ mit Fritz Wepper und Rita Russek 4,15 Millionen Zuschauer (14,4 Prozent) erreichte. Die ARD verzeichnete mit der Tragikomödie „Haus und Kind“, auch eine Wiederholung, 2,91 Millionen Zuschauer (10,1 Prozent); Vox mit seiner Krimiserie „Law & Order: Special Victims Unit“ 2,24 Millionen (7,9 Prozent); ProSieben mit seiner Serie „Grey's Anatomy“ 1,78 Millionen (6,3 Prozent); RTL II mit seiner Serie „Warehouse 13“ 1,32 Millionen (4,6 Prozent) und Kabel eins mit dem Thriller „Akte X - Der Film“ 1,27 Millionen (4,5 Prozent).

In der Jahreswertung 2011 liegt der Vorjahressieger und Marktführer RTL bisher weiter vorn: Der Kölner Privatsender führt mit 14,4 Prozent vor den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD (12,8 Prozent) und ZDF (12,5). Die Privatsender Sat.1 (10,0 Prozent), ProSieben (5,9 Prozent) und Vox (5,5 Prozent) folgen mit etwas mehr Abstand. Dahinter liegen Kabel eins (3,8), RTL II (3,5) und Super RTL (2,2). In der jüngeren Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) führt RTL mit großem Vorsprung (19,5 Prozent) vor ProSieben (11,2), Sat.1 (10,6) und Vox (7,4 Prozent).