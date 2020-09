Bestleistungen nach langer Pause

Anna Riu, Markus Kaiser und Sebastian Gawatz haben nach langer Pause beim Gerlinger Langstreckenmeeting über die 5000 Meter teilgenommen. Gawatz verbesserte seine Bestzeit dabei deutlich.

Über die 5000-Meter-Strecke gab es vier Zeitläufe, die nach Meldezeit eingeteilt waren. Markus Kaiser und Sebastian Gawatz gingen gleich im ersten und schnellsten Lauf an den Start. Der Lauf von Anna Riu folgte später. Bei relativ kühlen aber guten Bedingungen erwischten beide Läufer einen guten Rhythmus. Kaiser lief in einer Dreiergruppe und hatte dabei ein gutes „Zugpferd“ vor sich. Dreieinhalb Runden vor Schluss setzte sich Kaiser an die Spitze dieser Gruppe und versuchte nochmals das Tempo hochzuhalten beziehungsweise zu erhöhen.

In der letzten Runde hatte er nur noch Nico Russ aus Stafflangen hinter sich, der seit einem Jahr für den SSV Ulm läuft. Russ hatte dabei die größeren Reserven und kam in 15:53 Minuten ins Ziel. Kaiser überquerte in 15:54 Minuten die Ziellinie, womit er gute zwei Sekunden an seine Bestzeit heranlief. Gawatz lief stattdessen alleine und hatte dabei stets seine Uhr im Blick.

Mit konstanten Runden zog Gawatz sein Ding durch und machte dabei alles richtig. Auf den letzten drei Runden konnte er noch zwei vor ihm liegende Athleten überholen und kam letztlich in 16:37 Minuten mit deutlicher Bestzeit ins Ziel. Seine alte Bestmarke unterbot er um ganze 25 Sekunden. Im Ziel liegend folgte der Freudenschrei über das Erreichte. Kaiser belegte in diesem Lauf den fünften Platz und Gawatz kam als Achter ins Ziel. Yassin Osman (LAZ Ludwigsburg) war in 15:11 Minuten der schnellste Läufer.

Anna Riu tat es in ihrem Lauf ihm gleich. In einem sehr stark besetzten Lauf lies sich Riu nicht verleiten, mit anderen mitzulaufen. Nach zwei Runden hatte sie ihr Tempo gefunden und hielt dieses bis zum Schluss. Nach 20:28 Minuten kam sie ebenfalls mit einer neuen persönlichen Bestleistung ins Ziel. Ihre alte Marke unterbot sie dabei um 20 Sekunden.