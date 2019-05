Bestes WTS-Ergebnis für Valentin Wernz

In der World Triathlon Series (WTS), dem weltweit höchsten Triathlon-Wettbewerb, hat der Tuttlinger Valentin Wernz am vergangenen Wochenende im japanischen Yokohama den 31. Platz belegt.

Für den 24-jährigen Sportler stand bei diesem WTS-Rennen zum ersten Mal die olympische Distanz auf dem Programm, was 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen bedeutete. Neben ihm starteten über 50 weitere Weltklasse Triathleten, wie der spätere Sieger aus Frankreich Vincent Luis. Überhaupt war es für ihn erst der dritte Einzelstart in der World Triathlon Series.

Anders als eine Woche zuvor beim Weltcup in Chengdu lieferte Valentin Wernz im Wasser dieses Mal eine solide Vorstellung ab. Im Mittelfeld stieg er aus dem Wasser und wechselte schnell auf das Rad. Dort fuhr er in der zweiten Gruppe mit und lieferte nach eigener Einschätzung ein „ziemlich hartes“ Radrennen ab. Nach einem erneuten schnellen Wechsel in die Laufschuhe war Wernz bis Kilometer fünf „gut dabei“. In der zweiten Hälfte des Laufs hatte er mit Seitenstechen zu kämpfen und lief deshalb die zweiten fünf Kilometer „nicht ideal“. Letztlich aber überquerte der 24-jährige Profi-Triathlet an Position 31 die Ziellinie, was sein bestes Ergebnis in der weltweit höchsten Klasse, der World Triathlon Series, bedeutete.

„Ich war mit vielen Dingen im Rennverlauf bei diesem WTS-Rennen zufrieden. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich auf der olympischen Distanz noch Luft nach oben habe und noch Zeit benötige. Im Training gilt es nun daran weiterzuarbeiten“, so die Einschätzung von Valentin Wernz nach dem Rennen.

Der Tuttlinger steht bereits am 15. Juni wieder in der World Triathlon Series am Start. Im englischen Nottingham will er sich mit der Staffel der Deutschen Triathlon Union (DTU) im Wettbewerb Team Mixed Relay mit weiteren Weltklasse-Triathleten beweisen. Eine Woche später am 23. Juni geht es für ihn im Einzelstart beim Weltcup in Antwerpen in Belgien, um sich in der Weltrangliste weiter zu verbessern.