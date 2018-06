Der Musikverein Pommertsweiler hat sein 20. Seefest am Hammerschmiedesee auf dem Anwesen der Familie Hug veranstaltet. Das heimelige Fest im alten Sägewerk ist seit Jahren ein beliebter Treff für Jung und Alt.

Den Samstagabend gestalteten musikalisch die gemeinsame Jugendkapelle der Musikvereine Adelmannsfelden und Pommertsweiler sowie danach der Musikverein Ruppertshofen. Schon am Samstagabend ist das Fest gut besucht gewesen, dazu hat auch der Besuch der Mitglieder der Ostalb-Bullifreunde beigetragen. Wie kleine Glühwürmchen zogen rund 30 Kinder bei Einbruch der Dunkelheit mit ihren Lampions um den idyllisch gelegenen Hammerschmiedesee. Den Abend beendete traditionell die Seefestcombo des Musikvereins Pommertsweiler.

Zum Frühschoppen am Sonntag unterhielt der Musikverein Hausen/Rot die Festbesucher mit flotten volkstümlichen Melodien. Neben der gewohnt guten Verpflegung, darunter geräucherte Forellen aus der Zucht der Gastgeberfamilie Hug, waren am Sonntagnachmittag die traditionellen Ruderwettkämpfe auf dem See ein guter Grund, länger am Hammerschmiedesee zu verweilen. Sechs Mannschaften kämpften mit viel Spass und Kampfgeist um jeden Zentimeter und jede Sekunde. Zum Schluss hatte das Team „No Name“ klar die Nase vorn.

Die Idee zum Seefest entstand vor 20 Jahren, und dieses kleine Jubiläum wurde bei bestem Musikerwetter gefeiert. Das beliebte Seefest hat sich inzwischen zu einem wesentlichen Standbein für den Musikverein entwickelt und sichert somit vor allem die Jugendausbildung im Verein.

Neben vielen Besuchern aus der Umgebung, die regelmäßig kommen ist das Fest auch zu einer Abwechslung für die Campinggäste geworden, die auf dem Campingplatz sind. Inzwischen haben auch die Bullifreunde Ostalb am Seefestwochenende ihr Bulli-Treffen. (fa)