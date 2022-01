Bestellungen für’s „Schlachtfest dahoim“ sind noch bis 8. Januar möglich

Der Förderverein Musikverein Reute-Gaisbeuren nimmt noch bis Samstag, 8. Januar, Bestellungen für das „Schlachtfest dahoim“ am 16. Januar entgegen. Die Speisen werden am Veranstaltungstag in der Durlesbachhalle in Reute zur Abholung vorbereitet. Die Veranstalter liefern Bestellungen auf Anfrage auch nachhause. Traditionell kommen fast alle Zutaten für Schlachtplatte, Kesselfleisch, Saumagen und Kartoffelsalat aus der Region, oftmals direkt aus der Nachbarschaft. Alle Fleischprodukte werden in der örtlichen Metzgerei Klaus Frank handwerklich hergestellt und zubereitet. Für den Nachtisch gibt es leckere Kuchenpakete, ebenfalls zum Mitnehmen.

Die Bestellzettel sind in den örtlichen Geschäften oder unter www.mv-reute-gaisbeuren.de erhältlich. Die Bestellung erfolgt per Post an Friedenslinde 1, 88339 Bad Waldsee, per E-Mail unter musikreute-bestellung@web.de sowie alternativ per Telefon unter 07524 / 994 99 37. Zusätzlich können Bestellungen auf dem Waldseer Wochenmarkt direkt beim Stand von Sandra Schwegler, Freilandeier Atzenreute, abgegeben werden. Der Förderverein wünscht schon heute guten Appetit und alles Gute für das Jahr 2022.