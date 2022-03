Bessere Verbindung zwischen Überlingen und Ludwigshafen

Aufgrund zahlreicher Fahrgastwünsche bietet die DB Regio seit Anfang März am Vormittag ein zusätzliches Zugangebot von Überlingen Therme nach Ludwigshafen und zurück an. Pendler kritisierten das morgendliche Zugangebot und die neuen Fahrzeiten vor allem im Abschnitt westlich von Überlingen. Mit dem neuen Zugpaar reagiert das Land Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der DB Regio darauf. Für den 30. April befinde sich eine weitere Verbesserung bereits in Vorbereitung.

Die Regionalbahn RB 31 Friedrichshafen ab 6.52 Uhr / Überlingen Therme an 7.32 Uhr ist nun bis Ludwigshafen verlängert worden. Damit besteht werktags von Montag bis Freitag eine Verbindung um 7.32 Uhr ab Überlingen Therme nach Ludwigshafen, dort Ankunft 7.40 Uhr. „Leider kann der Zug wegen dichter Streckenbelegung nicht in Sipplingen halten“, so bodo.

Zurück fährt die Regionalbahn um 7.57 Uhr ab Ludwigshafen mit Halt in Sipplingen um 8.03 Uhr. Ankunft in Überlingen Therme ist um 8.08 Uhr mit direkter Weiterfahrmöglichkeit um 8.12 Uhr bis Friedrichshafen.

Die neuen Fahrplanzeiten sind über die elektronische Fahrplanauskunft unter bodo.de und. per bodo Fahrplan-App abrufbar.