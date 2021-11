Besonderes Sportangebot soll Resilienz der Schüler erhöhen

Nach dem langen Lockdown an den Schulen ist dem Lehrerkollegium in Ummendorf aufgefallen, dass die Schülerinnen und Schüler sich im emotionalen und sozialen Bereich schwertun. Deswegen suchten sie einen sinnvollen Weg, diese Defizite aufzufangen: ein besonderes Sportangebot mit kinesiologischen Elemnten.

„Denn wir wollen alles dafür tun, unsere Kinder nicht mit Zeitdruck und Überorganisation in dieser Zeit zu belasten“, heißt es in einer Mitteilung der Umlachtalschule. Das Ziel sei. dass sich die Schülerinnen und Schüler spielerisch entwickeln können und dies möglichst in Gruppen. Respekt und Wertschätzung gegenüber anderen gehöre zur emotionalen Hälfte in unserem Gehirn.

In einer Lehrerfortbildung durch Markus Bertele ging es darum, wie körperliches Bewegungstraining mit kinesiologischen Elementen zur verbesserten Brückenbildung zwischen beiden Gehirnhälften fördert. Dies könne zu einer verbesserten „Abfederung“ bei Überforderung der linken Hälfte und damit zu erhöhter Resilienz beitragen.

Danach war sich das Kollegium einig, dass dies für die Schülerinnen und Schüler der Umlachtalschule ein Mehrgewinn bedeutet und seit dieser Woche bietet die Schule kleinere Übungseinheiten mit Heiko Bertele, ebenfalls Trainer, für die Klassen 1 bis 10 an.

Für alle Schülerinnen und Schüler, ob groß oder klein, waren die Übungen eine große Herausforderung. Es wurde zugleich viel gelacht, wie bei den Lehrern auch. Mit viel Begeisterung und mit sehr viel Ruhe und Konzentration nahmen alle teil. Der Schulförderverein unterstützt dieses Angebot finanziell.

Für die Lehrer ist klar, dass die Übungen auch im Unterricht und vor allem auch im Sportunterricht immer wieder mit einfließen werden. Findet sich ein Sponsor, könnte das Angebot ausgeweitet werden.