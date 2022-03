Beschädigungen am Schmitteweiher

Kißlegg (sz) - Am Schmitteweiher in Immenried wurde am vergangenen Wochenende am Staubecken manipuliert sowie ein frisch renoviertes Wegkreuz gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen schraubten Unbekannte das neue Wegekreuz ab und nahmen es mit. Erst letztes Jahr war an dieser Stelle ein Wegekreuz abgebrochen und gestohlen worden. Außerdem wurden am in unmittelbarer Nähe befindlichen Staubecken des Schmitteweihers mehrere Aufstau-Bretter und Ablaufgitter entfernt. Außerdem warfen der oder die Täter Steine in das Becken. Augenscheinlich wollte man das Aufstauen des Weihers verhindern. Den Schaden, der dadurch verursacht wurde, schätzt die Polizei derzeit auf etwa 1000 Euro. Es wird von einem Zusammenhang der Taten ausgegangen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529 / 97 15 60 entgegen.