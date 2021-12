Berufsorientierung im Internet

Welche Ausbildungs- und Studienberufe gibt es in der Region? Wie läuft in der jetzigen Zeit ein Bewerbungsgespräch ab? Auf welche Noten legen die Unternehmen wert? All diese Fragen werden in der Veranstaltungsreihe „Unternehmen im Gespräch“ beantwortet. Unternehmen und der Service Schulewirtschaft Baden-Württemberg organisieren dieses Format, wie der Service in einer Pressemitteilung schreibt.

Gemeinsam möchten sie den Jugendlichen und ihren Eltern die Möglichkeit geben, Unternehmen kennenzulernen, ihre persönlichen Fragen beantworten zu lassen und erste Kontakte knüpfen zu können. Zahlreiche Ausbildungs- und Studienberufe aus den Bereichen Industrie, Büro oder öffentlicher Dienst werden angeboten. Online können sich Interessierte über die Vielfalt der Ausbildungsberufe und Arbeitsmöglichkeiten informieren.

Neue Termine in der Veranstaltungsreihe sind mit den Unternehmen Bundespolizei, Deutsche Bahn, RollsRoyce Power Systems und Airbus. Auszubildende werden in allen Unternehmen derzeit gesucht und eingestellt. Das Veranstaltungsformat geht etwa eine Stunde. Personalverantwortliche stellen ihr Unternehmen mit einer Präsentation und einem Film vor. Danach können die Teilnehmenden ihre Fragen stellen.