Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen haben in den Schuljahren 2020/21 und 2021/22 im Rahmen der Schulhofgestaltung Sitzmöglichkeiten gebaut und lackiert sowie Tischtennis-Schläger gefertigt. Die Schülerinnen und Schüler haben während des Projekts spielerisch und praktisch die Berufsfelder des Malergewerbes und der Holzverarbeitung kennengelernt. Zu Weihnachten wurden im Rahmen des Bäcker-und Konditoren-Handwerks Springerle gebacken. Auch das Filzen von Wolle stand auf dem Programm. Das herausragende Projekt der beiden Schuljahre jedoch war die Recherche, Planung und der Bau einer festen Grillstelle auf der Schulwiese im Schatten der Schulhof-Bäume.

Grillgrube ausheben, Schnurgerüst erstellen, betonieren, Palisaden setzen - das alles gibt den Schülerinnen und Schülern einen fast umfassenden Überblick über die Arbeiten auf einer Baustelle und eine anspruchsvolle und spannende Aufgabe. Den Abschluss des Projekts bildete ein Besuch bei der Firma Magg, Unterweiler die den Grillrost fertigt. Den Schülerinnen und Schülern wurde ein Zertifikat für den erfolgreichen Abschluss des Projekts ausgehändigt.

Ein großer Dank geht an die Schulleiterin Frau Zick und Herr Taubert von Seiten der Schule und an die Herren Isser sen. und Isser jun. von der Baufirma Isser, die die Arbeiten mit Rat und Tat unterstützten. Betreut wurde dieses Projekt von Franz Anliker von der Kolping-Bildung Süd-Württemberg gGmbH in Riedlingen. Gefördert wurde das Projekt durch den Europäischen Sozialfonds, die Europäische Union sowie der Bundesanstalt für Arbeit, Baden-Württemberg.