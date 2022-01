Berufliches Kompetenzzentrum lädt zum virtuellen Informationsabend

Das Berufliche Kompetenzzentrum der Edith-Stein-Schule Ravensburg und Aulendorf lädt am Mittwoch, den 2. Februar von 17.30 bis 19 Uhr zu einem virtuellen Informationsabend ein. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Es besteht die Möglichkeit, sich in Videokonferenzen und in persönlichen Gesprächen mit Fachlehrerinnen und Fachlehrern über die Schularten Biotechnologie, Ernährung, Gesundheit, Hauswirtschaft und Soziales, zu informieren und beraten zu lassen. Auf der Homepage www.ess-rv.de gibt es weitere Informationen.