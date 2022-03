Berufe mit Zukunft bei der Deutschen Bahn

Gemeinsam mit zwei Personalberaterinnen der Deutschen Bahn AG veranstaltet die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg laut einer Mitteilung einen Informationsnachmittag. Dabei werden die Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen vorgestellt. Die virtuelle Veranstaltung findet am 16. März statt und dauert von 15 bis 16.30 Uhr. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die auf der Ausbildungsplatz- und Studiensuche sind. Auch Fachkräfte, Quereinsteiger und Spätstarter können sich über die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten informieren. Die Personalberaterinnen der Deutschen Bahn AG geben einen Einblick in den Bewerbungsprozess des Unternehmens und stehen zur Klärung aller Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung wird online über Microsoft-Teams durchgeführt. Interessierte können sich bis spätestens 13. März per E-Mail Ravensburg.BIZ@arbeitsagentur anmelden.