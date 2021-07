Berta Bucher aus Rohrdorf feiert 100. Geburtstag

Wer die Chance hat Berta Bucher im 100. Lebensjahr kennenzulernen, der fragt sich unwillkürlich nach dem Geheimnis eines Lebenswandels, der noch relativ wenig Spuren altersbedingter Hinfälligkeit zeigt. Umgeben von fast zahllosen Fotos ihrer großen Nachkommenschaft an den Wänden im Wohnzimmer, richtet sich der Blick der Jubilarin in ihren Garten – „ihr kleines Paradies“ - mit blühenden Sträuchern und bunter Dekoration um den Stamm eines alten Apfelbaums herum. Ihr Blick geht darüber hinaus zum Hochgrat, ihrem Lieblingsberg. Zu gerne würde sie ihr kleines Paradies, mit der Nagelfluhkette im Hintergrund, noch ein paar Jahre genießen, sagt sie ganz leise. Wer ihre Fitness und ihre momentane Gesundheit wahrnimmt, der muss zugeben, dass Berta Buchers Wunsch, trotz allerhöchstem Alter, gar nicht unrealistisch sein muss. Wenig Salz, nur ganz wenig Zucker und kaum Fett essen, das sei ganz wichtig für die Gesundheit, so ihr Rat, und auch der tägliche Spaziergang – soweit die Füße eben noch tragen“, damit sei das Geheimnis eines langen Lebens begründet.

Gefeiert wird in mehreren Etappen, damit es der Jubilarin nicht zu viel wird. Schließlich wolle sie noch an den Gesprächen so gut wie möglich teilhaben. Mit Stolz zählt sie ihre Nachkommen auf: Heinz und Anita heißen die eigenen Kinder. Immerhin kommen dann noch fünf Enkelkinder mit ihren Ehepartnern dazu – und noch acht Urenkelkinder. Drumherum auch noch eine große Verwandtschaft.

Der Rohrdorfer Ortsvorsitzende war nun der erste Gratulant an ihrem Ehrentag: Maximilian Boneberger. Er überbrachte die Glückwünsche der Stadt von Bürgermeister Rainer Magenreuter und einem Geschenkkorb der Ortsverwaltung Rohrdorf. Von Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Glückwunschurkunde und ein Schreiben von Bischof Gebhard Fürst in dem es heißt: „...auch bis in euer Alter bin ich derselbe, spricht der Herr, ich will heben und tragen und erretten.“ Der Ortsvorsitzende berichtet, dass er sich auf seinem Weg ins Rathaus immer sehr freue, wenn er die rüstige Frau Bucher mit ihrem Rollator sehe und dass sie sich gegenseitig zuwinken. Er ließ sich auch die über 120-jährige Geschichte der Drogerie-Dynastie Neuer/Bucher erzählen aus der die Jubilarin stammt.

Heinrich Rottmanner, der Großvater, gründete 1899 das Geschäft am Kronenplatz gegenüber dem damaligen Gasthaus Krone, am heutigen Burgplatz, unterhalb des Wassertores. Schwiegersohn Alois Neuer führte die Drogerie zusammen mit seiner Frau Berta weiter – es sind die Eltern der heute 100 jährigen Tochter mit gleichem Namen. Schon zu Beginn des Dritten Reiches kam die Foto- und Filmabteilung dazu, und bald der Umzug in die Wassertorstraße. Tochter Berta entwickelte sich zur Spezialistin im Fotolabor in der Dunkelkammer. 1957 heiratete sie den Drogisten Willi Bucher aus Friedrichshafen – und bald folgte auch die Erweiterung einer Reformhaus-Abteilung. Mitte der 80 er Jahre übernahm Sohn Heinz Bucher mit Ehefrau das Geschäft und die Eltern zogen sich in ihr neues Einfamilienhaus nach Rohrdorf zurück, in ihr kleines Paradies mit Hochgrat-Blick. Hier erlebten Berta und Willi Bucher noch gute Jahre mit Wanderungen in der Allgäuer Heimat und auch Reisen in den sonnigen Süden. Mit Stolz erzählt die Jubilarin auch, dass ihre Enkelkinder bei ihnen ein- und ausgingen und deutet auf die Fotos an der Wand. Schwer sei der Abschied von ihrem Ehemann Willi gewesen und auch eigene Krankheitszeiten seien ihr nicht erspart geblieben. Zur Tradition gehörte selbstverständlich der sonntägliche Kirchgang. Denn in Freud und Leid habe man immer etwas dem Herrgott zu danken.