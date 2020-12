Für Bernhard Ritzler neigt sich ein turbulentes Jahr dem Ende zu. Vieles, was ihm als Bürgermeister Lauterachs und Untermarchtals Kraft und Mut gegeben hat, kann er dabei auch auf die aktuelle Situation in Deutschland und der ganzen Welt übertragen. Für ihn persönlich steht vor allem die kräftezehrende Zeit bis zur Wiederwahl am Sonntag in Lauterach für die Herausforderungen des Jahres 2020. „Was mir in dieser Zeit Mut gemacht hat war, dass viele Leute auf mich zugekommen sind, die sonst nicht wirklich in Erscheinung treten und mir gesagt haben: Geh deinen Weg, du machst das gut“, erzählt Ritzler. Dieser Zuspruch habe ihm die nötige Kraft durch den Wahlkampf gegen Herausforderer Marcel Roser gegeben. „Das zeigt, dass manche an einen denken und es gibt einem eine wichtige Stütze.“ Diese Sichtweise könne man auch gut auf die Corona-Situation ummünzen. „Wir sind alle Teil einer großen Gemeinschaft und ein Rädchen in einem großen Getriebe“, so Ritzler. Deshalb sei es auch durchaus einmal angebracht, der „großen Politik“ etwas mehr zuzusprechen und Vertrauen zu geben. „Es ist schlimm, was wir gerade erleben. Aber unterm Strich geht es uns gut, vor allem auf dem Land. Deshalb müsste man einfach auch mal ein Signal senden, dass wir uns aufgehoben fühlen auch wenn die Entscheidungen sicherlich keine leicht sind.“

Mut mache Bernhard Ritzler in der aktuellen Siuation dabei auch, wie engagiert die lokalen Vereine sind – und das trotz ihrer schlimmen Lage. „Die Vereine versuchen, sich präsent zu halten. Das zeigt, dass die Leute an dem Grundkonstrukt des Dorflebens und des Zusammenhalts festhalten.“

Für den Bürgermeister sei klar, dass es nicht mehr so weitergehen kann und werde wie vor Corona. Und die Herausforderungen, die durch die Pandemie einher gekommen sind, seien ein guter Antrieb für ein Umdenken gewesen: „Wir besinnen uns aktuell auf das Wesentliche, das es etwa wichtig ist, einfach gesund zu sein. Man hat so viele Dinge als selbstverständlich angesehen, die man jetzt lernt, wertzuschätzen.“

3