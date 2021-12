Bernhard Nordkamp Centre sucht Unterstützer

Am Bernhard Nordkamp Centre (BNC) in Namibia werden Kinder unterrichtet und im Alltag unterstützt. Das Programm ist wieder dringend auf Spenden angewiesen.

Ronaldo war Schüler im Bernhard Nordkamp Centre (BNC) in Namibia und befindet sich derzeit im ersten Studienjahr für einen Abschluss als Rettungssanitäter mit Medizintechnik an der Namibia University. Neben der deutlichen Verbesserung seiner Schulnoten durch seine Teilnahme im BNC erklärt er, dass die Zeit in diesem Zentrum einen guten Einfluss auf seine Persönlichkeit und Ausbildung hatte. „Das BNC hat mich höflicher und freundlicher gemacht und mir das Teilen beigebracht. Es wurde mir Wissen, Disziplin, Lösungen bei Konflikten und Teamfähigkeit vermittelt. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft ohne das BNC ausgesehen hätte“, erklärt Ronaldo

Diese ist nur eine von vielen Lebensgeschichten eines Kindes vom BNC, die eine große Verbundenheit mit dieser Einrichtung ausdrückt und wegweisend für das zukünftige Leben sein kann.

Pater Bernhard Nordkamp war Rektor und Seelsorger des ehemaligen Oblatenklosters in Schemmerhofen. Während seiner Missionstätigkeit in Namibia kümmerte er sich auch um die Not der Kinder – insbesondere in Winhoeks nördlicher Armensiedlung Katutura. Es war seine Vision und sein Antrieb, die das Kinderzentrum gründeten, das auch seinen Namen trägt. Der Fokus damals lag darauf, Waisen und gefährdeten Kindern einen sicheren Ort sowie eine Suppenküche zu bieten um ihnen somit mindestens eine Mahlzeit am Tag zu garantieren.

Heute liegt das Hauptaugenmerk des BNCs darauf, den Kreislauf von Aids und Armut mit Bildung zu durchbrechen. Am Programm des Bernhard Norkamp Centres nehmen derzeit 150 Kinder teil, die in den Klassen ein bis zehn eingeschrieben sind. Sie gehen morgens regulär zur Schule und kommen dann zum Mittagessen ins BNC. Anschließend erteilen den Kindern namibianische Lehrer und internationale Freiwillige Unterricht mit Schwerpunkt der Verbesserung von Englisch- und Mathematikkenntnissen und unterstützen sie bei den Hausaufgaben. Die restliche Zeit verbringen die Kinder mit verschiedenen Ball- und Brettspielen und viel positivem sozialen Miteinander. Es besteht Anwesenheitspflicht und das Einhalten von Regeln mit respektvollen Begegnungen.

Pater Bernhard Nordkamp 2009 verstorben, aber er wäre „bestimmt sehr stolz auf die Entwicklung dieses Centres mit all den ehrenamtlichen Helfern und den lerneifrigen Kindern“, heißt es in einer Mitteilung.

Das BNC finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Die Teilnehmer der Rundreise durch Namibia 2007 mit Pater Bernhard Nordkamp sowie Personen der Seelsorgeeinheit Schemmerhofen die ihn persönlich kennenlernen konnten, unterstützen seither das BNC mit Spenden.