Bernhard Bitterwolf treibt es auf die Spitze

Wenigstens einmal im Jahr etwas gemeinsam unternehmen, was nichts mit dem heimischen Betrieb zu tun hat. Das ist der Sinn des Partnertages, den die Kreisbäuerinnen seit vielen Jahren in unregelmäßigen Abständen für die Landwirte im ganzen Landkreis Lindau veranstalten. Mit Bernhard Bitterwolf haben sie sich einen Oberschwaben auf die Bühne geholt, der mit „zehn bayrisch-schwäbische Tipps für d´Xondheit“ für Unterhaltung nach bester Kabarett-Manier gesorgt hat.

Eigentlich veranstalten die Kreisbäuerinnen ihre geselligen und wissensreichen Tage mit hochkarätigen Referenten immer nur für die Damenwelt. Sei es der Landfrauentag oder der Tag der jungen und aktiven Landfrau. Genau diese Tage sind es dann, von denen die Frauen zu Hause erzählen und zu ihren Männern sagen, „das zu hören hätt ´dir auch gut getan“. Und deshalb, und weil es außerdem auch mal ganz schön ist, etwas gemeinsam zu unternehmen, was gar nichts mit dem heimischen Betrieb zu tun hat, hat vor über zehn Jahren die damalige Kreisbäuerin Herta Hitzhausen den Partnertag ins Leben gerufen. Seitdem findet er in unregelmäßigen Abständen statt und immer dann, „wenn sich was Gutes auftut“, wie Hitzhausen erklärt.

In diesem Jahr hatte sich etwas Gutes aufgetan. Und so luden heuer, zur vierten Ausgabe des Partnertages, die Kreisbäuerin Sonja Müller und ihre Stellvertreterin Sandra Müller nach Meckatz ein. Ein perfekter Ort für den gemeinsamen Tag der Bäuerinnen und Bauern. Denn abgesehen davon, dass ein geselliges Weißwurstfrühstück den Tag einläutete, gab es für die über 25 Paare eine spannende Führung durch die Welt der heimischen Brauereikunst. Das Schmankerl obendrauf setzte Bernhard Bitterwolf mit seinen „zehn bayrisch-schwäbische Tipps für d´Xondheit“. Der gelernte Musiker, Historiker und, als Dozent der Bauernschule Bad Waldsee, quasi ein Kollege der Landwirte, befasst sich seit Jahren mit der Tradition Oberschwabens und des bäuerlichen Berufstandes. Und treibt beides in seinen tiefsinnigen und zugleich äußerst humorvollen, musikalischen Programmen auf die Spitze. Denn, wie sich die Teilnehmer im Laufe der eineinhalb Stunden überzeugen sollten, Bitterwolf ist ein Erzähler par excellence, ein großartiger Plauderer und eindrucksvoller Situationskomiker, der von der ersten Sekunde bis zur letzten die Lachmuskeln des Publikums strapaziert.

Hintersinniger, ironischer Humor

Etwa, als der Bad Waldseer zu allererst den möglichen Lokalpatrioten unter den Zuschauern den Wind aus den Segeln nahm, indem er von vornherein klar stellte: „Ich bin ein Grenzgänger. Bitte sagen Sie nicht, ich bin Baden-Württemberger. Ich bin Oberschwabe und ich mag Baden-Württemberg auch nicht so.“ Nachdem er das Publikum auf einen kurzen Exkurs zu den historischen bayerischen und baden-württembergischen Grenzen mitgenommen hatte, kam er zu dem Schluss: „Was der Herrgott getrennt hat (durch die schwäbische Alp), sollte der Mensch nicht durch Autobahnen und Eisenbahnen verbinden.“

Zudem besteht sein Erfolgsrezept nicht darin, dem Zuschauer seine typisch oberschwäbischen Lebensweisheiten und Alltagsanekdoten mit seinem hintersinnigen, ironischen Humor vorzusetzen. Vielmehr lässt er das Publikum selbst zu Mitwirkenden werden. Etwa, wenn er es bei seinen Tipps für d´Xondheit, die er, als nicht Mediziner, der Besonderheit halber als „bayrisch-schwäbische“ verpackt hat, erst mal zum „bewega“ animiert. Was zudem die Chance in sich barg, sich als „Reingschmeckter“ zu outen. Wer nämlich keine Mundart verstand, sollte es schwer haben, an diesem Nachmittag. Welcher Hannoveraner versteht denn schon, dass mit „loosa“ „auf sich selbst achten“ gemeint ist. Und dass genau jene Kuhglocken, an dessen Gebimmel sich ein „Zugreister“ per Gerichtsdekret gestört hat, ausgerechnet in Bitterwolfs Köfferchen gelandet sind und den drei Musikern aus dem Publikum dazu gereichen „Ein schöner Tag“ zu bimmeln.

Was die restlichen Zuschauer nach dem typisch Allgäuer Motto „nicht schön, aber laut“ mit dem original Allgäuer Text „lalala“ begleiten. Was folgte, waren mit „schnaufe“, „essa“, „drenga“, „saua“, „schwätza“, „singa“ sechs weitere gut gemeinte Ratschläge, die in Tipp neun, „mitanand“ und, am allerwichtigsten, Tipp zehn „l.m.a.A.“ gipfelten. Wobei letzteres keineswegs das heißen sollte, wonach es auszusehen vermochte. Vielmehr vereinten beide Tipps zusammen genau das, wozu letztendlich dieser vierte Partnertag gut war: Miteinander lachen, mehr als andere.