Bernd Klaiber erneut zum Obermeister der Kfz-Innung gewählt

Neben vielen aktuellen Themen standen in diesem Jahr auch Neuwahlen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Tuttlingen-Rottweil, die in der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen stattfand.

Obermeister Klaiber sprach in seinem Jahresbericht von einem ereignisreichen Jahr. Die wirtschaftliche Situation im ersten Corona-Jahr 2020 hatte zur Folge, dass die PKW-Neuzulassungen um 18 Prozent eingebrochen waren. Dies ist ein Minus von fast 94.000 Verkäufen. Allein hieraus ergab sich ein Umsatzverlust von 3,4 Milliarden Euro. Auch das Servicegeschäft hat darunter gelitten: Nach einem hohen Rückgang im Jahr 2020 verlor es 8,3 Prozent und bilanzierte noch 3,7 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz im PKW-Markt mit dem Verkauf von neuen und gebrauchten PKW und LKW sowie dem Service büßte 2,2 Prozent auf 34,5 Milliarden Euro ein.

Im zweiten Teil seines Berichtes sprach der Obermeister das Innungsleben an. Neben den monatlichen Rundschreiben, in denen wir alle wichtigen Themen selektieren und an Sie weitergeben, fanden coronabedingt keine Fachveranstaltungen statt. Auch das geplante Schadenrechtsseminar mit RA Otting im Februar 2021 musste leider verschoben werden. Eine Präsenzveranstaltung fand dann am 18. Oktober 2021 in der BBT Tuttlingen statt. Ebenso musste die Ausbildungsbörse Tuttlingen als Präsenzveranstaltung abgesagt werden. Eine Beteiligung wurde nur virtuell angeboten. Weiterhin war man sich im Vorstand einig, sofern coronabedingt möglich, zum Thema „E-Mobilität bis zum Stecker“ eine Fachveranstaltung zu planen. Leider konnte diese coroanabedingt nicht durchgeführt werden. Auch musste die Automechanika in Frankfurt abgesagt werden

Geschäftsführer Uwe Schmidt sprach bei seinem Finanzbericht von geordneten Verhältnissen, die sich jeweils in der Jahresrechnung und dem Haushaltsplan widerspiegeln. Bei den sich anschließenden Wahlen wurde Obermeister Bernd Klaiber einstimmig im Amt bestätigt. Nachfolgend wurden in ihren Ämtern bestätigt: Stellvertretender Obermeister Hans-Martin Meng, Oberndorf; Lehrlingswart Hubert Weber, Tuttlingen sowie die Vorstandsmitglieder Klaus Kaufmann, Tuttlingen; Karl-Eugen Brunner, Irndorf; Günter Griesbaum, Schramberg, und Jürgen Banholzer, Dietingen-Böhringen. Die Wahlen zu den einzelnen Ausschüssen fanden abschließend statt.