Bernd Gimpl übernimmt das Amt des Zunftmeisters von Stefan Freundl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wehingen (pm) - Eine in mehrerlei Hinsicht denkwürdige Generalversammlung erlebten rund 60 Mitglieder der Narrenzunft Wehingen am Freitagabend in der Schlossberghalle. So wurden die Versammlungen für die Jahre 2020 und 2021 direkt nacheinander abgehalten. Stefan Freundl übergab das Amt des Zunftmeisters nach zwei Jahren an Bernd Gimpl, den langjährigen Vorstand des Fanfarenzugs. Alfred Geisel wurde als sein Stellvertreter gewählt und löst André Grewe ab. Die Versammlung bestätigte Kassier Wolfgang Klein und Schriftführer Thomas Narr sowie alle aktiven Zunfträte in ihren Ämtern. Manuel Schulz wurde aus dem Zunftrat verabschiedet.

Im Zunftrat mussten einige krankheitsbedingte Ausfälle verkraftet werden: So erfolgte die Wahl von Bernd Gimpl zum neuen Zunftmeister in dessen Abwesenheit, und auch die Berichte von Schriftführer Thomas Narr mussten von seinem Stellvertreter Hermann Schiller verlesen werden.

Das Jahr 2020 war so manchem noch in wehmütiger Erinnerung. Stefan Amsel, Vorstand des Fanfarenzugs, schilderte seine Erinnerungen in gewohnt humorvoller Weise mit einem Augenzwinkern: „Im Jahr 2020 konnten wir zunächst noch eine normale und schöne Fasnet erleben. Wir hingen auf Narrentreffen in Bad Cannstatt und Pfullendorf betrunken in Zelten mit mehreren tausend Menschen, tranken gruppenweise aus einem einzigen Flachmann und brachen in einen gemeinsamen Eimer. Dinge, die heute kaum mehr vorstellbar sind.“ Für das Jahr 2021 fielen die Berichte naturgemäß sehr dünn aus.

Kassier Wolfgang Klein berichtete mangels Einnahmen und durch notwendige Vorleistungen für bestelltes Narrenhäs von einem moderaten Minus in der Kasse. Er bedankte sich bei den Sponsoren, die die Narrenzunft auch in den letzten beiden Jahren großzügig unterstützt haben. Beim Fanfarenzug gab es etliche Auszeichnungen. So wurde unter anderem Ehrenmitglied Dieter Mattes für 45 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

Der vom stellvertretenden Zunftmeister verlesene Ausblick auf die kommende Fasnet verspricht zumindest einige kleine närrische Veranstaltungen, speziell für die Kinder. So findet am Schmotzigen Donnerstag eine Schüler- und Kindergartenbefreiung im kleinen Rahmen statt. Am Fasnetsmontag wird für die Kinder nachmittags in der Schlossberghalle gezaubert und das traditionelle Kasperle-Theater aufgeführt. Wichtig ist es der Narrenzunft, darauf hinzuweisen, dass auch ohne organisierte Veranstaltungen Fasnet im Dorf möglich sei. Die Narren wurden aufgerufen, an den Fasnetstagen auf die Straßen zu gehen. Dort und in den Wirtschaften könne und solle Fasnet gefeiert werden, natürlich unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Regeln.