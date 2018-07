Berlin startet mit Feier in Leichtathletik-WM

In Berlin haben Tausende den Auftakt zur 12. Leichtathletik-Weltmeisterschaft gefeiert. Mit mehr als 2000 Athleten aus 202 Ländern ist es das drittgrößte Sportereignis der Welt nach den Olympischen Spielen und der Fußball-WM. Am Brandenburger Tor trat unter anderem die Popband a-ha auf. Sie hat den offiziellen WM-Song „Foot of the Mountain“ produziert. Morgen starten die Wettkämpfe im Olympiastadion. Einige Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Marathon, finden aber auch in der Berliner Innenstadt statt.