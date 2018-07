Berlin: IWF schnell wieder voll handlungsfähig

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung sieht nach dem Rücktritt von IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn die umfassende Arbeitsfähigkeit des Währungsfonds gesichert. Der IWF könne nun schnell wieder zur vollen Handlungsfähigkeit zurückkehren, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Entscheidung Strauss-Kahns werde von der Bundesregierung respektiert. Strauss-Kahn hatte kurz zuvor laut IWF seinen Rücktritt erklärt. Ihm wird versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Er sitzt in New York in Untersuchungshaft.