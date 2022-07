Berichte von der Pilgerwoche

Unterstadion (sz) - Am Donnerstag , 7. Juli, findet um 19 Uhr in der Kirche St. Maria und Selige Ulrika in Unterstadtion ein Rückblick mit Bildern und Berichten zur Pilgerwoche im Mai zur Einweihung des neuen Ulrikawegs statt. Schwestern aus Hegne und Teilnehmer aus der Pilgergruppe berichten von ihren Eindrücken auf dem Weg durch Oberschwaben. Auf den Etappen über Mittelbiberach, Steinhausen, Sießen und Salem waren täglich zwischen 40 und 60 Menschen unterwegs.Um 18.30 beginnt die Abendmesse.