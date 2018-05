Bergwacht Württemberg führt Fahrausbildung auf dem Heuberg durch

Die Bergwacht Württemberg schrieb für ihre Bereitschaften am Wochenende vor Pfingsten eine Fahrausbildung auf dem Kfz-Übungsgelände des Truppenübungsplatzes Heuberg aus. Sechs Bergwachten folgten der Einladung.

Die Ausbildung fand am Wochenende vor Pfingsten statt, sie wurde von Manuel Heinzler von der Bergwacht Sigmaringen geleitet. An sechs verschiedenen Stationen, darunter Schrägfahrt, Navigieren im Stangenwald oder das Überfahren von Gräben, konnten die Fahrer die Eigenschaften ihrer Fahrzeuge in schwierigen Situationen testen. Sie nahmen vor allem eine Erkenntnis aus der Ausbildung mit: Ihre Einsatzfahrzeuge können, obwohl es erhebliche Unterschiede zwischen den Fabrikaten gibt, in der Regel deutlich mehr als erwartet.