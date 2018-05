Bergwacht Isny bei der Alttrauchburg im Einsatz

Die Bergwacht Isny war jüngst an einem Einsatz beteiligt, bei dem eine gestürzte Mountainbikerin Hilfe benötigte. Laut Mitteilung ereignete sich der schwere Sturz im Gebiet der Alttrauchburg auf Weitnauer Gemeindeflur. Das DRK und die Bergwacht Isny wurden deshalb vergangene Woche zum Rettungseinsatz gerufen. Nach der Erstversorgung und Bergung wurde die Patientin mit dem Rettungswagen des DRK Isny zum Landeplatz des Rettungshubschraubers Christoph 17 aus Kempten gebracht. Dieser flog die verunglückte Bikerin anschließend in eine Klinik. Die Rettungsaktion fand in Kooperation mit der Bergwacht Kempten statt.