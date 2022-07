Riedlingen (sz) - Der Deutsche Alpenverein Mengen bietet am Sonntag, 10. Juli eine Bergtour auf das Seeköpfle an. Von Oberstdorf (840 Meter) geht es durch den Wald zum Schattenberg (1 660 Meter). Dort angelangt bietet sich bereits eine Aussicht auf umliegende Gipfel und nach Oberstdorf. Auf dem Grat entlang führt ein schmaler Pfad auf Felsen und zwischen Latschenkiefern hindurch zum Seeköpfle (1 920 Meter). Immer im Blick: das Nebelhorn und die Allgäuer Hochalpen.

Anschließend führt der Weg mit einem letzten kleinen Anstieg hinunter zur Hinteren Seealpe mit Blick auf den Seealpsee. In Serpentinen geht es weiter hinab, an einem Wasserfall vorbei zum Oytalhaus. Den Abschluss der Tour bietet die Abfahrt vom Oytalhaus nach Oberstdorf mit dem Roller für eine Leihgebühr von acht Euro. Die Gehzeit beträgt sechseinhalb Stunden mit 1 300 Höhenmetern Auf- und Abstieg. Gute Kondition, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind erforderlich.

Für DAV-Mitglieder ist die Teilnahme an der Tour kostenlos, für Nichtmitglieder wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro direkt bei der Tour erhoben. Die Abfahrt ist um 6.30 Uhr in Mengen am Bahnhof und um 6.40 Uhr in Herbertingen am Friedhof.