Bergs Spiel wird nach Gewitter abgebrochen

Nur eine Halbzeit lang haben die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und des TSV Berg am Samstagnachmittag spielen können. Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zog ein Gewitter auf – Schiedsrichter Christian Specker schickte beide Mannschaften zunächst in die Kabinen und brach die Partie in der Verbandsliga nach 45 Minuten Wartezeit endgültig ab. Bergs Trainer Oliver Ofentausek haderte ein bisschen mit dieser Entscheidung.

Die Unterbrechung zu Beginn der zweiten Halbzeit war für Ofentausek vollkommen nachvollziehbar. „Es war schon heftig“, sagt Bergs Trainer. Zu diesem Zeitpunkt stand es 0:0. Berg zeigte nach dem Debakel zu Hause gegen den VfL Pfullingen (0:5) ein gutes Auswärtsspiel und hatte einige Chancen, in Führung zu gehen. Mit dem Abbruch nach einer 45-minütigen Wartezeit handelte Schiedsrichter Specker regelkonform. „Aber im Amateurbereich ist diese Regel ärgerlich“, meint Ofentausek.

Denn hätten die Unparteiischen und beide Mannschaften noch etwa eine halbe Stunde länger gewartet, hätte das Spiel laut Ofentausek locker fortgesetzt werden können. „Wenn ich im Verband etwas zu sagen hätte, würde ich diese Regel sofort ändern“, sagt Bergs Trainer. Denn die Berger sind letztlich am Samstag nicht nur umsonst die gut 160 Kilometer auf die Ostalb hin- und zurückgefahren. „Jetzt müssen wir wahrscheinlich an einem Mittwoch noch mal zwei Stunden Fahrt auf uns nehmen“, sagt Ofentausek.