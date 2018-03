Berghüler entsorgen Müll in Containern

35 Helfer machten sich bei der Markungsputzete in Berghülen ans Werk. Alle zwei Jahre steht diese Aktion auf dem Programm der Gemeinde Berghülen und dem Schwäbischen Albverein des Ortes. Samstagnachmittag trafen sich laut Mitteilung insgesamt 35 freiwillige Helfer um 9 Uhr auf dem Parkplatz vor der Auhalle. Dabei waren auch zahlreiche Traktoren, Autos mit Anhängern und weitere Utensilien, die für die Aktion benötigt werden.

Durch diese vorbildliche Aktion sollen laut Mitteilung die Felder und Spazierwege auf der Gemeindemarkung von Müll und Unrat gesäubert werden. Heinz Nüßle von der Ortsgruppe machte eine kurze Einweisung und teilte die Fahrzeuge samt den Helfern in acht Gruppen ein, die sich dann auf den Weg zu den Plätzen machten. Gegen 12 Uhr kamen dann die Fahrzeuge mit den Helfern, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, auf den Parkplatz zurück. Sämtlicher Müll, darunter auch ein riesiger PC-Bildschirm, wurden dann in den bereitgestellten Container entsorgt. Plastikmüll, Flaschen, Metallgegenstände und weiterer Abfall wurden eingesammelt. Man könne nur staunen, was die Menschen alles in der Landschaft entsorgen, heißt es seitens des Albvereins.

Nachdem die Anhänger geleert waren, ging es für die Teilnehmer in das TSV-Sportheim, in dem ein Vesper samt Getränken für die Freiwilligen bereitstand. Gespendet wurde die Verpflegung von der Gemeinde. Zum Schluss bedankte sich Heinz Nüßle, auch im Namen von Bürgermeister Bernd Mangold, bei den zahlreichen Helfern für die tatkräftige Unterstützung. Diese solle auch das Umweltbewusstsein bei den Menschen in Erinnerung bringen.