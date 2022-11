Berge und Mee(h)r stehen auf dem Programm

Nach zwei Jahren Zwangspause lädt der Musikverein Bösenreutin wieder zu seinem traditionellen Jahreskonzert ein. Dieses findet am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr im Haus des Gastes in Schlachters statt. Bereits zum vierten Mal präsentieren die rund 30 Musiker ihr Können unter Dirigent Alexander Janz. Der Eintritt ist frei.

In zahlreichen Proben hat der Musikverein Stücke ausgewählt und vorbereitet, die unter dem Motto „Berge und Mee(h)r“ stehen. Eröffnet wird das Konzert durch die Jugendkapelle unter Leitung von Roman Altmann. Die rund 20 Jungmusiker aus den Vereinen Bösenreutin, Oberreitnau und Unterreitnau sind geübt in dieser Aufgabe, eröffnen sie doch alle Jahreskonzerte der Stammvereine.

Das erste Stück des Musikvereins wird die „Belcanto Ouverture“ von Willy Hautvast, die Titelmelodie einer italienischen Oper sein, bevor Markus Götz „Montañas del Fuego“, zu Deutsch „Feuerberge“ und die „Passacaglia“ von Händel erklingen. Den ersten Teil des Konzertes beschließt der Musikverein Bösenreutin mit den Ehrungen langjähriger und verdienter Musiker.

Der zweite Teil beginnt mit „Procession of the Sorcerers“, gefolgt von „Full of Beans“, der Vertonung einer englischen Redensart, geschrieben von Thiemo Kraas. Mit der Polka „Der Berg (g)ruft“ zeigt der Musikverein sein Können in der traditionellen Blasmusik. Abgerundet wir den Konzertabend mit dem Stück „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler, das Schönheit und Stärke, aber gleichzeitig auch die Vergänglichkeit der Gletscher in den Alpen beschreibt.

Mit dem traditionellen Jahreskonzert ist das Jahr für den Musikverein allerdings noch nicht beendet. Am 28. und 29. Dezember ziehen die Musiker durch die Ortsteile von Bösenreutin und überbringen musikalische Neujahrsgrüße.