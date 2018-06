Überraschung am vierten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Der bisherige Tabellenführer TSV Eschach hat beim Aufsteiger SV Bergatreute eine bittere 2:5-Niederlage hinnehmen müssen. Eschach hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, kam aber bis auf den Lattenschuss von Julian Glonegger (30.) zu keinen guten Chancen. Bergatreute, das nach einer Standardsituation in Führung ging, legte vor der Pause das 2:0 nach.

Nach dem Anschlusstreffer und dem Platzverweis drohte Bergatreute das Spiel aus der Hand zu gleiten. Doch zwei Konter brachten dem SVB die 4:1-Führung. Nach Dominik Weiß’ 2:4-Anschlusstreffer hätte es noch eine spannende Schlussphase geben können, doch nur eine Minute später sorgte Bergatreutes Marcus Weber mit seinem zweiten Tor für das 5:2.

Neben der Siegesserie des TSV Eschach ist auch die des FC Isny gerissen. Isny verlor beim SV Amtzell mit 1:4. Der Beginn war noch vielversprechend, Amtzells Torhüter Julian Hinkel bewahrte seine Elf mehrmals vor einem Rückstand. Ein 30-Meter-Distanzschuss von Julian Müller brachte den SVA in Führung - und verlieh den Hausherren Sicherheit. Denn nach dem 1:0 riss Amtzell das Spiel an sich. Drei Tore von Torjäger Dominik Brecht zogen dem FCI den Zahn. Da konnte es sich Müller sogar leisten, einen Strafstoß zu verschießen.

An der Tabellenspitze stehen nun zwei Aufsteiger. Ganz oben ist der TSV Heimenkirch . Der TSV siegte bei der heimstarken SG Argental mit 5:1. Heimenkirch war der Heimelf in Sachen Aggressivität und Schnelligkeit überlegen und nutzte die Schwächen in der Defensive der SGA schonungslos. 3:0 führte Heimenkirch, als Argental mit dem Pausenpfiff den Anschluss erzielte. Die kleine Hoffnung wurde sofort erstickt, denn in der 46. Minute machte der TSV das vorentscheidende Tor zum 4:1.

Der SV Kressbronn hat nach dem 2:1-Sieg über die SG Baienfurt ebenfalls drei der ersten vier Spiele gewonnen. Der Erfolg über Baienfurt war dabei jedoch „etwas glücklich“, wie Trainer Stefan Traut sagte, denn in der ersten Halbzeit hatte die SGB deutlich mehr vom Spiel. Kressbronn agierte mutlos und undiszipliniert. Ein Doppelschlag binnen zwei Minuten (60. und 61.) brachte den SVK, der nach dem Seitenwechsel stark verbessert auftrat, mit 2:0 in Führung. Baienfurt gelang lediglich noch der Anschlusstreffer.

Der SV Seibranz wird nach dem Spiel gegen den FC Wangen II womöglich damit hadern, dass ausgerechnet er es war, der Wangens zweiter Mannschaft unter der Woche begegnete. Denn der FCW rüstete seine Elf ordentlich mit Verbandsligaspielern auf und ließ Seibranz beim 6:2 keine Chance. Spielerisch und kämpferisch war Wangen eine Klasse besser. Fünf der sechs Treffer erzielten nominelle Verbandsligaspieler. Stürmer Mario Vila Boa traf gleich dreifach.

Gegen den SV Weingarten hat der SV Haisterkirch zum dritten Mal in der Saison Unentschieden gespielt. Statt dem 1:1 wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, denn nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Haisterkirch die besseren Chancen.

SV Bergatreute – TSV Eschach 5:2 (2:0) – Tore: 1:0 Christoph Sonntag (15.), 2:0 Tobias Peter (40.), 2:1 Benedikt Bönig (55.), 3:1 Simon Kloos (65.), 4:1 Marcus Weber (71.), 4:2 Dominik Weiß (79.), 5:2 Weber (80.) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Stephan Bischof (SVB, 59.) – Schiedsrichter: Guth (Riedlingen) – Zuschauer: 250.

SV Amtzell – FC Isny 4:1 (1:0) – Tore: 1:0 Julian Müller (27.), 2:0, 3:0 Dominik Brecht (61., FE, 76.), 3:1 Moritz Halder (86.), 4:1 Brecht (87.) – Besondere Vorkommnisse: Amtzells Julian Müller verschießt einen Foulelfmeter (68.), Gelb-rote Karte für Amtzells Patrick Trinks (86.) – Schiedsrichter: Wachter (Winterstettenstadt).

SV Seibranz – FC Wangen II 2:6 (0:2) – Tore: 0:1 Mario Vila Boa (37.), 0:2 Nick Feyer (38.), 0:3 Stefan Fuchs (62.), 0:4 Kevin Bentele (68.), 0:5, 0:6 Vila Boa (69., 70.), 1:6, 2:6 Marius Sandor (75., 78.) – Schiedsrichter: Baier (Reinstetten) – Zuschauer: 120.

SV Kressbronn – SG Baienfurt 2:1 (0:0) – Tore: 1:0 Markus Leuthold (60.), 2:0 Semih Filiz (61.), 2:1 Dimitri Probst (84.) – Schiedsrichter: Daiber (Sulmetingen) – Zuschauer: 80.

SG Argental – TSV Heimenkirch 1:5 (1:3) – Tore: 0:1 Christian Wucher (12.), 0:2 Christian Wucher (32.), 0:3 Simon Heimpel (43., ET), 1:3 Martin König (45., FE), 1:4 Kevin Müller (46.), 1:5 Dieter Limberger-Lohrer (83.) – Besonderes Vorkommnis: Argentals Torwart Kevin Basner hält FE – Schiedsrichter: Coppolino (Heiligkreutz) – Zuschauer: 180.

SV Haisterkirch – SV Weingarten 1:1 (1:1) – Tore: 0:1 Deepan Raja Theivenderaja (33.), 1:1 Jakob Schuschkewitz (40.) – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Weingartens Senthuran Paneirsalvan (85. grobes Foulspiel) – Schiedsrichter: Roggenstein (Rißtissen) – Zuschauer: 250.

Bereits am kommenden Wochenende geht es mit dem fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga weiter: TSG Bad Wurzach – SV Kressbronn (Sa, 15 Uhr), SV Fronhofen – SG Baienfurt, TSV Eschach – SV Haisterkirch, SV Weingarten – SG Argental, TSV Heimenkirch – SV Mochenwangen, FG 2010 WRZ – SV Seibranz, FC Wangen II – SV Amtzell, FC Isny – SV Bergatreute (alle So, 15 Uhr).