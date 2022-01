Bergatreute feiert unter freiem Himmel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bergatreute/Bad Waldsee - Besonders Kinder, Jugendliche und Familien waren am Sonntag, den 30. Januar zum Gottesdienst mit der Mobilen Jugendseelsorge Bad Waldsee eingeladen. Mitgestaltet wurde die Feier, die so erstmalig in Bergatreute stattfand, unter anderem von den Oberministrantinnen von Bergatreute, der Jugendverantwortlichen des Kirchengemeinderates Steffi Lehnertz und Pastoralreferentin Beatrix Zürn. Im Mittelpunkt standen die christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, die den Weg zum Glück weisen und unserem Leben schöne Farben schenken. Der junge Pianist Noah Dreher spielte zu Beginn und zum Auszug ein Stück und die Gemeinde dankte es mit freudigem Applaus. Vater Alexander Dreher begleitete den Gemeindegesang am Klavier. Die Oberministrantinnen trugen Gebete und Herzensanliegen vor, die Besucher der St. Georg Kapelle in Gwigg, im vergangenen Sommer bei der Station der Kraftortrallye zum Thema Geborgenheit auf Zettel geschrieben hatten. Nach der gut besuchten Feier warben die Ministranten noch bei den anwesenden Kindern und Eltern für ihre Gruppen und es gab noch eine wilde Spielerunde mit dem Schwungtuch.