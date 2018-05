Berg gewinnt 7:0, Sburlea schwer verletzt

Der TSV Berg hat in der Fußball-Landesliga den SV Oberzell mit 7:0 (2:0) besiegt. Überschattet wurde das Derby von der schweren Verletzung von Bergs Sabrin Sburlea nach einem Foul von Oberzells Daniel Wellhäuser.

Die 39. Spielminute beim Stand von 2:0 für Berg: Links ist Sabrin Sburlea durch, Oberzells Sechser Daniel Wellhäuser ist nach außen geeilt, kann aber den TSV-Edeltechniker auch nicht stoppen. Wellhäuser entscheidet sich für ein taktisches Foul und tritt Sburlea von halb hinten den hinteren Fuß weg. Sburlea bleibt schreiend am Boden liegen – und ein Sturm bricht los. Auf beiden Seiten schlagen die Emotionen hoch. Ein großes Rudel rund um den Stürmer, der nicht mehr hochkommt, bildet sich.

Mittendrin das Schiedsrichtergespann: Nach kurzer Rücksprache mit seinem Assistenten zieht Achim Mauz zweimal Rot: gegen Wellhäuser wegen des Fouls und gegen Bergs Auswechselspieler Andreas Frick, weil der sich zu einer Beleidigung hat hinreißen lassen. Tragisch endet die Szene für Sburlea: Ein Rettungswagen muss direkt auf den Platz fahren, um ihn ins Krankenhaus zu transportieren. Die ersten Diagnosen sind vage: Von einem Wadenbeinbruch und Bänderverletzungen ist die Rede.

„Attacke darf nicht passieren“

Oberzells Trainer Achim Pfuderer nimmt seinen Spieler nachher in Schutz: „Klar: ,Welle’ ist einer, der auch mal hat in den Zweikampf geht. Aber auf gar keinen Fall wollte er in dieser Szene seinen Gegenspieler verletzen.“ Bergs Trainer Oliver Ofentausek war direkt nach der Attacke kaum zu beruhigen. „Wenn es um die Gesundheit meiner Spieler geht, kenne ich nichts“, meinte er später. „So eine Attacke darf einfach nicht passieren.“ Natürlich war bei Ofentausek mit Blick auf eine mögliche Aufstiegsrelegation auch eine gehörige Portion Bitterkeit in der Stimme: „Wir haben Sabrin nach seiner letzten Verletzung ganz vorsichtig wieder aufgebaut.“ Auch wenn der Trainer vor der 39. Minute mehrfach mit seinem schlampigen Genie wegen dessen fehlender Arbeit nach hinten gehadert hat, weiß doch jeder in Berg: Sburlea ist einer, der wichtige Spiele entscheiden kann.

Das müssen jetzt andere tun – und das klappte gegen Oberzells auch. Noch mit Sburlea hatte Arne Kittel die Berger in der vierten Minute in Führung gebracht, als Kai Mähr im Oberzeller Tor einen Schuss nur abwehren, aber nicht festhalten konnte. Und Silvio Battaglia hatte nach einem Eckball in der 25. Minute per Kopf erhöht – mit Ansage. Kapitän Moritz Fäßler hatte seinem Stürmer lautstark mit der Ansage einer vereinbarten Variante den Weg gewiesen.

Die Oberzeller waren nach dem frühen Rückstand durchaus im Spiel und hatten ihre beste Chance, als Leiwu Anderson Gomes dos Santos in der 18. Minute an einer scharfen Hereingabe von rechts vorbeirutschte. Das war aber mit der Hinausstellung von Wellhäuser vorbei. In der 48. Minute gelang Jason Müller noch ein Kopfballtor nach einem Freistoß, das Gomes dos Santos durch eine Abseitsstellung unwirksam machte. Nach dem 3:0 durch einen Battaglia-Elfmeter – Oberzells Michael Polczynski hatte Bergs Andreas Kalteis gelegt – gab sich der SVO aber auf. Mit drei Toren innerhalb von sieben Minuten kam es für die Oberzeller in der Schlussphase ganz dick.

Die Reaktion seiner Mannschaft auf die Verletzung von Sburlea fand Oliver Ofentausek „einfach großartig“. Silvio Battaglia hatte die Richtung vorgegeben: „Er hat direkt nach der Szene zu den anderen gesagt: Jetzt erst recht“, berichtet Bergs Trainer. „So etwas kann eine Mannschaft ja auch noch enger zusammenschweißen.“ Gar nicht zufrieden konnte Ofentausek Gegenüber Achim Pfuderer mit dem Auftritt seines Teams in Halbzeit zwei sein. „Das ist ein Derby – auch zu zehnt kann man da nicht 0:7 untergehen. Das war indiskutabel.“