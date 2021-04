Bereits 3,8 Millionen Euro für Unternehmen im Landkreis Lindau

Die Zahl der Unternehmen im Landkreis Lindau, die Corona-Überbrückungshilfen erhalten, steigt weiter. Fast drei Millionen an Fördermitteln sind allein im Rahmen der Überbrückungshilfe zwei an die Unternehmen in der Region geflossen. Das sind 178 Prozent mehr als bei der Überbrückungshilfe eins, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben mit.

„Die Politik hat auf die Kritik der Wirtschaft reagiert und bei den Corona-Hilfen deutlich nachgebessert. Unternehmen, denen wegen des Lockdowns die Umsätze eingebrochen oder komplett weggefallen sind, sollten auf jeden Fall einen Antrag stellen“, rät Thomas Holderried, Vizepräsident der IHK Schwaben und Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Lindau-Bodensee.

Allein mit den zwei Überbrückungshilfen wurden die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben laut IHK bisher mit 73 Millionen Euro unterstützt. In den Wirtschaftsraum Allgäu sind 30,9 Millionen Euro geflossen, davon 3,8 Millionen in den Landkreis Lindau. Die staatlichen Mittel erhalten Unternehmen, die von der Pandemie besonders schwer betroffen sind. „Die Konzeption, der unter Zeitdruck entstandenen Hilfen, ging anfangs an der Realität und den Bedürfnissen der Unternehmen in Not vorbei. Mit Nachdruck haben wir darauf hingewiesen, dass dieses Regelungswirrwarr nicht nur frustrierend, sondern existenzbedrohend für sehr viele unserer Betriebe ist“, berichtet Holderried. Denn viele Unternehmen, die dringend auf Unterstützung angewiesen waren, fielen durch das Raster, weil sie die Anforderungskriterien nicht erfüllten. Zudem kamen Hilfen spät an, weil die Auszahlung schleppend verlief. Bereits mit der Überbrückungshilfe zwei reagierte die Politik auf die Kritik zur Überbrückungshilfe eins. Die Auszahlungssummen an bayerisch-schwäbische Unternehmen stiegen in der Folge um fast 60 Prozent.

Im Rahmen der Überbrückungshilfe eins wurden 28 Millionen Euro an rund 2200 Betriebe in Bayerisch-Schwaben ausbezahlt. Die Überbrückungshilfe eins gleicht Umsatzeinbrüche in den Monaten Juni, Juli und August 2020 teilweise aus. Die Überbrückungshilfe zwei unterstützt Unternehmen, die die Pandemie schwer getroffen hat, bei der Deckung der Fixkosten in den Monaten September bis Dezember 2020. Aus diesem Förderprogramm erhielten rund 3100 bayerisch-schwäbischen Unternehmen mehr als 45 Millionen Euro.

Inzwischen ist die Überbrückungshilfe drei zu beantragen, die Umsatzeinbrüche zwischen November 2020 bis Juni 2021 auffängt. „Unternehmen in vielen Branchen wird durch den anhaltenden Lockdown seit Monaten die Geschäftsgrundlage fast vollständig entzogen. Es ist richtig, dass das Förderprogramm nochmals erweitert und aufgestockt wurde“, sagt Holderried. So werden bei Betrieben, deren Umsätze um mehr als 70 Prozent eingebrochen sind, die Fixkosten zu 100 Prozent erstattet, bislang waren es 90 Prozent. Auch ein zusätzlicher Eigenkapitalzuschuss ist bei hohen Umsatzeinbrüchen in dem Programm vorgesehen. Außerdem werden zusätzliche Hilfen für die Veranstaltungs- und Kulturbranche sowie die Reisewirtschaft eingeführt.

Im vergangenen Sommer löste die Überbrückungshilfe eins die Corona-Soforthilfe als wesentliches Förderinstrumente des Staates für Unternehmen, die durch die Corona-Beschränkungen in Not geratene sind, ab. Weitere Förderangebote 2020 waren die bayerische Oktoberhilfe, von der in Bayerisch-Schwaben nur Augsburg profitiert hat, sowie die November- und Dezemberhilfen des Bundes. Hinzu kommen das Kurzarbeitergeld der Arbeitsagentur, verschiedene Stundungsmöglichkeiten von Steuern und Sozialbeiträgen sowie das gesamte Förderinstrumentarium der staatlichen Förderbanken KfW und LfA, das über die Hausbanken abgerufen werden kann. Holderried abschließend: „Im Ländervergleich kann sich das Gesamtvolumen der deutschen Wirtschaftshilfe durchaus sehen lassen. Leider haben bürokratische Hürden und die schleppende Auszahlung das Vertrauen in eine glaubwürdige Hilfe erschüttert. Enttäuschte Erwartungen waren die Folge, die sich jetzt nur sehr schwer umkehren lassen.“