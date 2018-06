Berberitzen zu Saft verarbeiten

Bonn (dpa/tmn) - Noch bis Oktober können kundige Spaziergänger in lichten Wäldern und an trockenen Hängen die Früchte der Berberitze ernten. Manch einer hat sie sogar im heimischen Garten.

Die kräftig roten, länglichen Beeren der Berberitze lassen sich zum Beispiel zu Saft verarbeiten. Dazu werden die Früchte in wenig Wasser weichgekocht, erläutert der Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn. Dann presst man sie durch ein Tuch aus und erhitzt den mit Zucker oder Honig vermischten Saft, bis dieser sich aufgelöst hat.

Der aid empfiehlt Berberitzen auch gedünstet als Zutat in einem Salat mit Möhren und Mandelblättchen. Im Müsli, Kuchen oder pur gegessen seien sie darüber hinaus in der kalten Jahreszeit ein guter Vitaminspender. Denn sie enthalten unter anderem viel Vitamin C.