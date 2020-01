Beratungstag der IHK im Rathaus

BIBERACH (sz) - Die IHK Ulm veranstaltet am Mittwoch, 22. Januar, in Kooperation mit der Stadt einen Beratungstag für Unternehmensgründer. Die Berater des Startercenters der IHK stehen im Rathaus von 9 bis 17 Uhr für Einzelgespräche zu allen gründungsrelevanten Themen zur Verfügung. Individuell wird erläutert, was bei der Vorbereitung und in der Startphase einer Gründung zu beachten ist – von der Gewerbeanmeldung und Rechtsform bis hin zu Steuern und persönlicher Absicherung. Die Beratungstermine werden individuell vereinbart unter Telefon 0731/173-250.