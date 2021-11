Beratungsstelle vor Ort

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klassenstufe sieben der Schule am Schlosspark in Aulendorf nahm an einer sexualpädagogischen Veranstaltung mit der Beratungsstelle pro familia aus Ravensburg teil. Organisiert wurde das Programm von den Schulsozialarbeiterinnen des Erzb. Kinderheims Haus Nazareth. Da die Pubertät eine Lebensphase ist, die sowohl für Jugendliche, aber auch für Eltern eine Herausforderung darstellen kann, war es der Schulleitung ein großes Anliegen, sich für dieses Thema Zeit zu nehmen. In der Veranstaltung sprachen Frau Brombacher und Herr Wiedemann respektvoll über jugendrelevante Themen wie z. B. Freundschaft, Liebe, Sexualität und Verhütung. Um die Scham zu überwinden war den Schüler*Innen ein geschützter Rahmen geboten, denn es galt eine freiwillige Beteiligung, eine Schweigepflicht gegenüber dem Lehrpersonal und dem Recht als auch der Verpflichtung, die eigenen Grenzen, sowie die der anderen zu schützen und zu wahren. Diese Rahmenbedingungen sowie die Fach- und Methodenkenntnis unterstützten einen vertrauensvollen und offenen Umgang miteinander, in welchem die Jugendlichen ihre Fragen angstfrei stellen und klären konnten. Die Schüler*Innen wurden altersentsprechend und behutsam auf Entwicklungen vorbereitet, um dann selbstbewusst und selbstbestimmt damit umgehen zu können. Das Präventionsteam der Schule am Schlosspark freut sich, einen weiteren gelungenen Baustein in der Präventionsarbeit gesetzt zu haben.