Beratungsanfragen nehmen deutlich zu

Bei der Herbstsitzung des Integrationsbeirates haben Vertreter des Beraternetzwerks Integration dem Gremium von der aktuellen Beratungssituation im Landkreis Lindau berichtet.

Zu Gast waren laut Pressemitteilung des Landratsamtes Michael Rapp vom Jugendmigrationsdienst CJD Baden-Württemberg mit Standort Lindau, Christine Floh vom KJF Jugendmigrationsdienst sowie Julia Pucher von der Migrationsberatung der Diakonie.

Wie es weiter heißt, waren sich die Vertreter des Beraternetzwerks Integration einig, dass die Corona-Pandemie eine große Herausforderung für die Durchführbarkeit von Beratungsangeboten darstellt. Gleichzeitig hätten die Beratungsanfragen in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Hier würden insbesondere Themen rund um die Bereiche Schule und Beruf angefragt, aber auch Hilfestellungen bei beispielsweise Arztsuchen, Erstellung von Bewerbungs- und/oder Antragsunterlagen, Erklärung von behördlichen Schreiben, Vermittlung an weitere Fachstellen und vieles mehr.

Auch die Zunahme der digitalisierten Prozesse stelle die Ratsuchenden vor große Herausforderungen. Ansprechpersonen seien nicht mehr persönlich erreichbar, telefonisch sei die Kommunikation bei geringen Deutschkenntnissen allerdings erschwert. Menschen mit Migrationshintergrund und auch ältere Mitbürger seien mit der Digitalisierung nicht sehr vertraut. „Die Integrationsbeiräte sind wichtige Multiplikatoren für die Mitbürger mit Migrationshintergrund und auch andere Ratsuchende“, so der Vorsitzende Paolo Mura.

Eine Arbeitsgruppe des Integrationsbeirates habe das Thema der interkulturellen Öffnung aus dem Integrationskonzept nochmals aufgegriffen. Ein Anliegen der Arbeitsgruppe sei es, dass in den Vereinen, Kommunen und Bildungseinrichtungen und auch die Arbeitgeber im Landkreis fortwährend zu sensibilisieren sind, dass Menschen mit Migrationshintergrund gleichermaßen aufgenommen bzw. beschäftigt werden. Es gehe darum, eine Chancengleichheit für alle zu schaffen. Paolo Mura habe in diesem Zusammenhang auf das Integrationskonzept verwiesen. Dieses wurde hauptsächlich in gemeinschaftlicher Arbeit von zahlreichen Akteuren zusammengestellt und soll zunehmend auch umgesetzt werden. Laut Pressemitteilung warb der Vorsitzende mit Blick auf die kommenden Integrationsbeiratswahl 2023 für das ehrenamtliche Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund.