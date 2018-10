Berührende Lesung aus zwei Bestsellern

Am Dienstag, 23. Oktober, um 20 Uhr liest der Schauspieler Rainer Rudloff aus Lübeck auf Einladung der Stadtbücherei Gaildorf, Kulturschmiede und der Buchhandlung Schagemann in der Kulturkneipe Häberlen in Gaildorf aus den Bestsellern „Die Wand“ von Marlen Haushofer und „Die Geschichte der Bienen“ von Maja Lunde. In einer packenden Leseperformance führt Rudloff sein Publikum durch die sprachgewaltigen Szenen der beiden Bestseller. Mit unglaublich wandelbarer Stimme, Gestik und Mimik wechselt der als „Herr der Stimmen“ bekannte Schauspieler blitzschnell Rollen und Stimmungen und garantiert so eine überraschende Veranstaltung und eine einmalige Möglichkeit zwei Bestseller auf neue, lebendige und höchst unterhaltsame Art kennenzulernen.