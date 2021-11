Beppe Gambetta begeistert in Ummendorf

UMMENDORF - In Zusammenarbeit mit dem Verein Städte Partner hat der Kulturkreis Ummendorf am Wochenende im Foyer der Gemeindehalle zwei Konzerte mit dem Songwriter und Akustikgitarristen Beppe Gambetta veranstaltet. Anlass war das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Asti. Das Publikum war begeistert.

Rund 100 Fans waren ins erste Konzert am Samstag gekommen. Die Atmosphäre glich ein wenig der eines großen Familientreffens, und bezeichnenderweise stellte Christina Schomborg, Vorsitzende des gastgebenden Kulturkreises, in ihren Begrüßungsworten das Konzert unter das Motto „Freunde treffen Freunde“. Diese Freundschaft ist fest und von Dauer – ist Beppe seit Jahrzehnten doch gern gesehener Gast in der Region. Im Interview mit dem Veranstaltungsmagazin kibizz sagte er vor einiger Zeit: „Biberach war die erste Stadt in Deutschland, in der ich meine Musik gespielt habe, der Ort, an dem ich etliche meiner musikalischen Projekte produziert und erstmals aufgeführt habe, und wo einige meiner besten Freunde wohnen und leben. Es ist mit Sicherheit die deutsche Stadt, die ich am liebsten mag.“

Bereits die beiden ersten Titel des Konzerts legten die Quellen von Beppe Gambettas Inspiration offen: Er war erst vor wenigen Tagen aus den USA zurückgekehrt und eröffnete den Abend mit „Hide and Seek“, einem Gitarrenstück in bester amerikanischer Folktradition. Dem ließ er ein „Italienisches Frühlingslied“ folgen, eine von ihm für Gitarre bearbeitete Komposition von Giovanni Gioviale, dem überragenden sizilianischen Mandolinisten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese italo-amerikanische Melange, Emotion und Flatpicking, vereint er zum typischen Beppe-Gambetta-Stil. Er erweist sich dabei als brillanter Instrumentalist mit schnellen Fingern, großer Musikalität und Ausdruckskraft, und als sympathischer Moderator, der mal deutsch, mal italienisch, mal englisch plaudernd durchs Programm führt.

Mitgebracht nach Ummendorf hatte Beppe sein neuestes 14. Soloalbum „Where the Wind Blows/Dove Tia O Vento“. Etwa die Hälfte des Konzertprogramms entstammte dieser CD, auf der Gambetta englisch und italienisch, aber auch im Dialekt seiner Heimatstadt Genua singt. Dazu wird er in der Konzertankündigung zitiert: „Der Genueser Dialekt hat einen sehr poetischen und mediterranen Klang und ist häufig ausdrucksstärker als italienisch.

Im Titelsong funktioniert dies bestens, um die Melancholie der Stadt, die Auswanderungswellen, das harte Leben der Seeleute, die Zeit des Faschismus, Überschwemmungen, einstürzende Brücken und so weiter, zu beschreiben.“ Dieser starke Titel „Dove Tia O Vento“ hatte 2020 beim renommierten Musikpreis „Targhe Tenco“ eine Nominierung unter die fünf besten Lieder geschafft.

Das Publikum in der Gemeindehalle genoss die beiden kurzweiligen Stunden, fühlte sich bestens unterhalten und applaudierte begeistert. Der Lohn waren zwei besondere Zugaben: Ein Song mit deutschem Text „Der Wind trägt sie davon“ und ein gitarristisches Feuerwerk als „Rausschmeißer“.