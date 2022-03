Spritpreise knacken 2-Euro-Marke: So lässt sich beim Tanken Geld sparen

Der Krieg in der Ukraine treibt den Spritpreis weiter in die Höhe: Seit Beginn der Invasion der russischen Truppen wird für Benzin und Diesel ein gewaltiger Preissprung verzeichnet.

Am Wochenanfang haben die Kraftstoffpreise bereits die 2-Euro-Marke geknackt. Eine Entspannung an den Tankstellen ist nicht in Sicht. Doch trotz Rekordpreisen gibt es einige Tricks, die Autofahrer beim Tanken beachten sollten, um Geld zu sparen.

Wie können Autofahrer beim Tanken Geld sparen?

Spritpreise unterscheiden sich zwischen Tankstellen teilweise deutlich. Deswegen lässt sich durch den Vergleich von Tankstellen in der eigenen Umgebung erheblich Geld an der Zapfsäule sparen.

Wer zum Beispiel an einer Autobahntankstelle tankt, zahlt laut ADAC in der Regel über 20 Cent je Liter mehr als an anderen Tankstationen.

Auf der Suche nach der günstigsten Tankstelle helfen Vergleichsportale im Internet, der ADAC bietet sogar eine Spritpreise-App für das Smartphone an. Die Tankstellen übermitteln die Preise an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, die diese an den ADAC schicken.

Wer weiß, dass er sein Auto bald tanken muss, der sollte auch unbedingt auf die Preisunterschiede im Tagesverlauf achten. Am günstigsten ist Kraftstoff laut einer aktuellen ADAC-Studie in der Regel zwischen 18 und 19 sowie zwischen 20 und 22 Uhr.

Der Auswertung zufolge ist morgens Tanken am teuersten. Im Durchschnitt ließen sich durch die Wahl des richtigen Zeitpunkts bis zu sieben Cent je Liter sparen.

Lohnt sich das Tanken im Ausland?

Bei Autofahrern, die in Grenzregionen wohnen, stellt sich unter dem Eindruck der explodierenden Spritpreise die Frage, ob sich eine Fahrt ins Nachbarland zum Tanken lohnt.

In vielen Staaten ist Tanken derzeit tatsächlich günstiger als in Deutschland, zum Beispiel in Österreich, Tschechien oder Luxemburg.

Der ADAC rät Autofahrern allerdings nachzurechnen, ob sich die Fahrt wirklich lohnt. Eine längere Anfahrt kostet nicht nur Zeit, sondern eben auch Sprit - im Nachhinein kann sich das günstige Tanken als Milchmädchenrechnung herausstellen.

Warum sind die Preise für Benzin und Diesel so stark gestiegen?

Der Hauptgrund für stark steigende Kraftstoffpreise ist die Anspannung am Rohölmarkt. Putins Krieg in der Ukraine lässt Anleger nervös werden, sie befürchten, dass es zu Lieferausfällen oder sogar zu einem Lieferstopp für Rohöl aus Russland kommen könnte.

Die Nervosität treibt den börsennotierten Preis für das schwarze Gold in die Höhe. Ein Barrel der Sorte Brent kostet aktuell fast 125 US-Dollar, das sind fast 20 Dollar mehr als noch am 1. März.

Der starke Dollar verstärkt den Effekt, da Öl in Dollar gehandelt wird und deutsche Käufer in Euro bezahlen. Steigt der Dollarkurs im Verhältnis zum Euro, steigen in der Regel die Preise an der Zapfsäule.

Hinzu kommt die aktuell eher ungewöhnlich starke Nachfrage nach Heizöl. Diese treibt vor allem den Dieselpreis in die Höhe. Vermutet wird, dass Haushalte ihrer Ölreserven aus Angst vor steigenden Ölpreisen früher als gewöhnlich füllen.

Wie setzt sich der Spritpreis in Deutschland zusammen?

Am Kraftstoff verdienen nicht nur Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber, auch der Staat will profitieren. Steuern und Abgaben machen sogar einen großen Teil der Spritpreise aus.

Der Staat will außerdem den Verbrauch nach politischen Leitlinien steuern. Deshalb unterscheidet sich die erhobene Energiesteuer je nach Kraftstoffart. Bei Benzin beispielsweise liegt der Energiesteuersatz bei 65,45 Cent je Liter und bei Diesel bei 47,04 Cent/Liter.

Hinzu kommt wie bei allen Waren die Mehrwertsteuer. Diese wird auf Warenpreis und Energiesteuer aufgeschlagen. Von der Tankrechnung landen laut ADAC zum Beispiel beim Benzin ganze 48 Prozent beim Staat, bei Diesel sind es immerhin 39 Prozent.

Der Rest sind Kosten für das Produkt von der Förderung an Rohölquellen, über die Aufarbeitung in Raffinerien, bis hin zum Transport nach Deutschland und den Verkauf an der Tanke sowie die CO₂-Steuer.

Auch der Wettbewerb zwischen den Tankstellenbetreibern hat einen Einfluss auf den Spritpreis. Damit haben auch die Verbraucher einen gewissen Einfluss auf die Preisbildung, indem sie die günstigste Zapfsäule ansteuern.

Werden die Spritpreise weitere Rekorde knacken?

Voraussagen über die Entwicklung der Kraftstoffpreise sind Kaffeesatzleserei. Der Spritpreis ist nicht nur von Konjunktur oder Jahreszeit, sondern auch stark von tagesaktuellen Geschehnissen abhängig. Klar ist: Ein mögliches Öl-Embargo könnte Preise für Benzin und Diesel schnell die Drei-Euro-Marke knacken lassen.

Unser Alltag wird teurer: Auch die Stromrechnung wird kräftig steigen, was Geringverdiener trifft. Die Ampel-Koalition steht nun vor einer schwierigen Aufgabe, denn Steuersenkungen beim Kraftstoff sind fast unumgänglich, um den sozialen Frieden zu wahren.

Wie kann die Regierung Autofahrer entlasten?

Die steigenden Spritpreise feuern auch die Debatte um Entlastungen an: Die Bundesregierung könnte zum Beispiel eine befristete Mehrwertsteuersenkung auf Kraftstoffe prüfen. Diese könnten unmittelbar wirken und eine breite Entlastungswirkung erzielen. Eine solche Forderung stellen führende Unionspolitiker, darunter der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Insgesamt sei wegen der Situation in Deutschland eine „sofortige Energiepreisbremse“ nötig, insbesondere im Bereich von Kraftstoffen, wie Söder am Montag in München sagte.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Sonntag eine Senkung von Steuern auf Treibstoffe abgelehnt. Denn eine Finanzierung derartiger Steuersenkungen wäre nur über neue Schulden möglich, das möchte Lindner vermeiden.

Welche Preisentwicklung gab es bei Benzin und Diesel?

Schon vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine waren die Spritpreise in Deutschland auf Rekordhöhe gestiegen. Auf Jahressicht ist der Anstieg gewaltig: Im März vergangenen Jahres hatte Diesel noch 1,315 Euro pro Liter gekostet und Super E10 1,454 Euro.

Laut ADAC kostete Diesel am Dienstag im Schnitt 2,150 Euro und damit 12 Cent mehr als am Vortag. Binnen einer Woche ist der Dieselpreis um 39,4 Cent gestiegen. Für den Liter Super E10 mussten die Autofahrer an deutschen Tankstellen im Durchschnitt 2,103 Euro bezahlen, fast zehn Cent mehr als am Vortag und ganze 27,6 Cent mehr als noch eine Woche zuvor.