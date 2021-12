Benjamin will den Menschen zeigen, „dass sie uns wichtig sind“

Wie wenig es braucht, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern! Wann immer Benjamin Geinitz auf dem Victoriaplatz in Athen sein Seil auspackt, leuchten ihre Augen. Die Kinder umringen ihn, wollen hüpfen oder ein Tauziehen starten. Für kurze Zeit tritt in den Hintergrund, was sie erlebt und erlitten haben, was ihre Seelen quält: Vertreibung und Flucht, Krieg, der Tod von Freunden und Verwandten, das Gestrandetsein fern der Heimat.

„Sie freuen sich über Kleinigkeiten“, sagt Benjamin. Mehrmals pro Woche geht er auf den Victoriaplatz, unweit des Hauptbahnhofs, wo viele geflüchtete Menschen ihre Tage verbringen, macht sie auf Hilfsangebote aufmerksam, hört denen zu, die ihre Geschichte erzählen wollen, malt, singt und spielt mit den Kindern. Seit Anfang September arbeitet der 19-Jährige aus Thüringen in Athen, als „Missionar auf Zeit“, ausgesandt von den Steyler Missionsschwestern. Seit Jahren wirken die Ordensfrauen in griechischen Camps und der Hauptstadt und versuchen Not und Leid von Flüchtlingen zu lindern.

Im Sommer hat Benjamin Abitur gemacht und entschieden, nicht sofort ein Studium zu beginnen. Was aber tun? „Eine meiner Schwestern war schon ,Missionarin auf Zeit’ gewesen, sie hat nur positive Erfahrungen gemacht“, erzählt er. So hat er denselben Weg eingeschlagen, sich für ein Jahr verpflichtet, Einführungsseminare belegt. „Man wird sehr sorgfältig vorbereitet auf das, was kommt“, sagt er voll des Lobes.

Mindestens sechs Monate dauert sein Einsatz in Athen. Dort wohnt Benjamin im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in einer Gemeinschaft mit drei anderen Freiwilligen – einem Belgier, einer Französin und einer Deutschen – und drei Steyler Ordensfrauen, derzeit kommen sie aus Polen und der Ukraine. „Unser Zusammenleben ist von kultureller Vielfalt geprägt“, sagt er. „Das genieße ich sehr.“ Kommuniziert wird auf Englisch.

Von Montag bis Freitag arbeitet Benjamin für den Flüchtlingsdienst der Jesuiten, mit dem die Steylerinnen kooperieren. Er ist in mehrere Projekte eingebunden. Eines davon ist das Magazin, in dem geflüchtete Menschen kostenlos gespendete Kleider und Schuhe erhalten. Auch Windeln und Milch, Spielsachen, Schreibmaterial und Hygieneartikel werden – je nach Verfügbarkeit – verteilt. „Wir packen neu eingetroffene Sachen aus und sortieren sie“, berichtet Benjamin. Wegen Corona und der drangvollen Enge im Laden werden über Whatsapp Termine an die Bedürftigen vergeben. Rund 1600 Familien sind inzwischen im Magazin registriert; sie stammen aus Syrien und Afghanistan, Iran, Kongo, Kamerun, Bangladesch. Auch die gespendeten Kleider kommen zum Teil von weit her. Vorige Woche trafen sechs Kartons von einer Steyler Kommunität in Dublin ein, Selbstgestricktes für den Winter.

Auch in der Bildungsarbeit engagiert sich Benjamin. Er gibt einen Mathematikkurs für Kinder ab sechs und einen Deutschkurs für Erwachsene, unter Auflagen und mit Schutzvorkehrungen wegen Corona. Kinder unter zwölf Jahren, die noch nicht geimpft sein können, wurden bisher im Freien unterrichtet. Jetzt deckt Benjamin sie auch mit Materialien ein und erstellt Videos.

Im Unterricht gilt es Sprachbarrieren zu überwinden und mit höchst unterschiedlichen Wissensständen klarzukommen. Männer und Frauen, die studiert haben und fließend Englisch sprechen, sitzen neben Kursteilnehmern, die das lateinische Alphabet nicht kennen.

Tief beeindruckt ist Benjamin, „wie unfassbar motiviert alle sind. Egal wie viele Hausaufgaben ich vorbereite, ich kann sicher sein, dass zur nächsten Stunde alle Aufgaben erledigt sind und jede Vokabel sitzt. Ich kann von Woche zu Woche Fortschritte erkennen.“ Das wiederum spornt ihn an, sich sorgfältig auf den Unterricht vorzubereiten. Auch Englisch, Griechisch, Französisch sowie Computer- und Kreativitätskurse werden im Rahmen des Förderprojekts offeriert. Die meisten Kurse leiten Freiwillige und die Schwestern.

Ein weiteres Angebot ist das Tageszentrum des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes für Frauen und ihre Kinder. Die Steyler Schwestern laden die Frauen ein, dort mit einer Sozialarbeiterin zu sprechen und etwas Ruhe zu finden, Kleider zu waschen, mit den Kindern zu duschen.

Seine Begegnungen mit Geflüchteten machten ihm bewusst, „wie privilegiert ich bin und wie gut es uns in Deutschland geht“, sagt Benjamin. Welchen Unterschied es macht, wo einer geboren ist und aufwächst. „Da lernt man vieles ganz neu schätzen.“ Als Privileg empfindet er auch, „dass wir uns impfen lassen können“. Das sei in vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit.

Benjamin bekommt mit, wie prekär die Lebenssituation von Flüchtlingen ist, dass es ihnen häufig an Lebensmitteln fehlt und an Geld für eine gesunde Ernährung. Und dass viele traumatisiert sind. „Wir fragen nur äußerst behutsam nach, wie es ihnen ergangen ist“, sagt er. „Und wir hören ihnen zu, wenn sie sich öffnen, und wollen ihnen durch unsere Präsenz das Gefühl vermitteln, dass wir für sie da sind. Dass sie uns wichtig sind.“

Weihnachten möchte er in Athen feiern, so wie die anderen Freiwilligen in seiner Wohngemeinschaft: „Wir bleiben hier.“ Was nach dem Jahr als „Missionar auf Zeit“ kommt? „Ich weiß es noch nicht zu hundert Prozent“, sagt Benjamin. Gut möglich, dass er Elektrotechnik studiert. Eines weiß er jetzt schon sicher: „Aus einem solchen Einsatz nimmt man etwas mit fürs Leben.“